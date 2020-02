Julio Le Parc expõe sobre sua vida e trajetória artística no CCK

POR AGENCIA TÉLAM 01 de noviembre de 2019

O artista Julio Le Parc drá uma palestra pública na próxima sexta-feira, 6 de novembro, no Centro Cultural Kirchner (CCK), onde analisará a sua vida e trajetória, seu vínculo com a Argentina e seu lugar no contexto cultural do século XX e contemporâneo.



Até 18 de novembro, o CCK realiza atividades no marco de sua grande retrospectiva "Julio Le Parc. Um visionário", com projeções de documentários sobre a trajetória e a obra do artista, e visitas guiadas para escolas e público em geral.



A exposição, que celebra os 90 anos do artista pioneiro da arte cinética no nível mundial e sua trajetória dedicada à criação, está inserida na homenagem nacional realizada conjuntamente no Museu Nacional de Belas Artes, o teatro Colón e o Obelisco da Cidade de Buenos Aires.



Os ingressos para assistir a reportagem podem ser reservados em www.cck.gob.ar. Tanto a exposição quanto as atividades que a acompanham são gratuitas para todo o público.