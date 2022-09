Con 26 votos a favor y 9 en contra, ya es ley el nuevo Sistema de Participación Abierta y Democrática en la Provincia. Este nuevo sistema electoral, que como adelantó este medio fusiona la Ley de Lemas y Colectoras, fue criticado y señalado por la oposición como una norma que incumple con la Constitución nacional y provincial, por lo que asistirán a la justicia para frenarlo.

En pleno debate, uno de los que primero se refirió a esto fue el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Sergio Miadowsky. El legislador opositor, dijo que “es un día gris para la democracia sanjuanina, se votó algo que es inconstitucional. Nuestros asesores están trabajando para presentar el caso a la Justicia”.

Publicidad

En el mismo sentido, opinó Nancy Picón, también parte de la oposición, y afirmó que “siempre hemos dado gobernabilidad, lo que no vamos a hacer jamás es acompañar una ley de esta calidad. Para que las reglas del juego no se cambien en cualquier momento. Gobernar tiene que gobernar quien ha sido elegido por el voto popular, luego veremos qué pasa, pero no es el momento para ocuparnos de esto”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con estas afirmaciones, queda claro que el nuevo sistema electoral también deberá ser definido en con intervención de la Justicia, con el argumento como sucedió con la eliminación de las PASO que se dieron en diciembre pasado.

Por esto, ante este panorama es que se vuelve fundamental conocer la estrategia que utilizarán los equipos técnicos de Juntos por el Cambio para obtener un resultado favorable a su demanda. Uno de los actores visibles del cuerpo de abogados es Guido Romero, hombre que tomó mayor relevancia en los últimos meses con las presentaciones por la quita de las PASO.

Romero, afirmó que “las demandas que ingresaremos en la justicia, las haremos tomándonos el tiempo necesario para que no tenga ninguna falla en los escritos. Pero también porque la intención es realizar una doble demanda por la abrogación de la Ley 613-N y por el nuevo sistema electoral aprobado”.

Publicidad

La distinción que realiza el abogado que es parte de JxC, es que en el caso de la norma abrogada fundamentarán que “los plazos que marca la norma indica que con 18 meses de antelación no se pueden modificar los códigos electorales y estamos a sólo unos meses de los comicios por eso es que no corre para el 2023 la abrogación”.

En el caso de la presentación contra el Sipad, Romero se apoya en que “existen leyes que prohíben que el voto sea indirecto y lo que acaba de aprobarse es justamente eso”.