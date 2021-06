Jury al juez de Jáchal: De Sanctis se apartó para proteger la imparcialidad en la causa

El jury de Enjuiciamiento contra el juez Javier Alonso, a cargo de la Segunda Circunscripción de Jáchal (hoy suspendido), suma un nuevo capítulo, ya que el presidente del jurado, el doctor Guillermo De Sanctis, se excusó del caso. En su lugar asumió como presidente Marcelo Lima.

La decisión llegó luego de una reunión que se llevó adelante en el Sirio Libanés entre las autoridades del jury. Allí se analizó un planteo de recusación que presentaran los abogados defensores de Alonso, los doctores Marcelo Fernández y Franco Montes. En el planteo, los letrados defensores afirmaban que De Sanctis vería comprometida su imparcialidad en la causa, ya que fue parte de la Sala de Superintendencia (que integraron el mencionado cortista junto a Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur) que firmó una resolución pidiendo un informe a Alonso sobre su juzgado luego de haberse realizado a auditoria que motivó el jury.

Ante esto, De Sanctis analizó que su imparcialidad para juzgar la causa Alonso no estaba comprometida, pero que, para no dejar lugar a cuestionamientos y para darle transparencia a la misma, decidió excusarse del jury. Cabe destacar que el cortista solo se apartará de presidir el jury de la causa del titular de la Segunda Circunscripción de Jáchal.

En reemplazo de De Sanctis en este procedimiento, asumirá otro ministro de la Corte de Justicia, como lo es el doctor Marcelo Lima.

Alonso fue apartado del juzgado de la Segunda Circunscripción de Jáchal hasta tanto se resuelva el jury de Enjuiciamiento. La polémica con el magistrado se dio luego de una auditoría, encargada por la misma Corte de Justicia, en la cual se detallaba que había demoras considerables en al menos 500 causas. Con esto se valió la Corte para denunciarlo, argumentando que no cumplió acabadamente con sus funciones y tenía expedientes muy sensibles, por ejemplo con detenidos y por violencia de género, que llevaban meses totalmente paralizados.

En su momento, tras conocerse que la Corte avanzaría con el jury contra Alonso, el mismo juez habló con la prensa sanjuanina y dijo que “mi familia es el termómetro” y que “me pidió (por su familia) que me defienda, que no renuncie”.