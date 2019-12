Justicia Legítima celebra designación del fiscal Crous en la Oficina Anticorrupción

La organización Justicia Legítima celebró hoy la designación de su socio fundador, el fiscal federal Félix Crous, como titular de la Oficina Anticorrupción (OA), destacó su "idoneidad profesional y ética" y sostuvo que desempeñará el cargo "con imparcialidad".



"Los integrantes de Justicia Legítima felicitamos al Dr. Félix Crous, socio fundador de nuestra Asociación, por su designación como responsable de la Oficina Anticorrupción (OA)", señala un comunicado de prensa conocido este mediodía.



Ayer, el presidente Alberto Fernández confirmó que Crous será designado al frente de la OA, y aseguró que el organismo tendrá "autarquía y autonomía".



Para Justicia Legítima, la "trayectoria y formación" del fiscal federal "aseguran que ese organismo estará ahora a cargo de un servidor público que cuenta con la idoneidad profesional y ética necesarias para desempeñar con imparcialidad el cargo en un organismo de control".



"No dudamos que con su desempeño la OA volverá a tener los estándares de seriedad, eficacia e independencia que en su momento supo imprimirle su primer responsable, José Massoni, también integrante fundador de nuestra asociación", indican sus integrantes en el comunicado.



"Una vez más uno de nuestros compañeros tendrá oportunidad de honrar nuestro compromiso con una ética republicana efectiva, real, y no meramente declamatoria", concluye el texto de prensa.



Ayer, en declaraciones al canal Telefé, Fernández reveló que le propuso el cargo a Crous, quien aceptó.



"Le he propuesto el cargo a Crous, que aceptó", dijo Fernández y agregó que se comprometió ante el fiscal que "íbamos a hacer que la OA deje de depender de Presidencia y opere con autarquía y autonomía".



Además, indicó que le pidió a Crous que "se sienta libre para hacer lo que tiene que hacer".