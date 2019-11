Juventus, con Higuaín y Dybala, se clasificó a octavos con el triunfo agónico en Rusia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Juventus, de Italia, con Gonzalo Higuaín y el ingreso de Paulo Dybala, obtuvo hoy la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa con el triunfo agónico ante Lokomotiv, de Rusia, por 2 a 1, en Moscú, por la cuarta fecha del grupo D.



Higuaín, ex goleador del seleccionado argentino, participó en la jugada del segundo gol de Juventus, convertido por el brasileño Douglas Costa (ST 45+3m) en el minuto previo al cierre del partido.



El galés Aaron Ramsey abrió el marcador para Juventus (PT 3m), mientras que el delantero ruso Aleksey Miranchuk (PT 12m) señaló el empate transitorio.



Con este triunfo, el equipo italiano, que jugó con el astro portugués Cristiano Ronaldo como titular, quedó puntero con diez puntos y sacó tres de ventaja sobre Atlético Madrid de España de Diego Simeone, con Ángel Correa como titular, que perdió frente a Bayer Leverkusen, de Alemania, como visitante, por 2 a 1.



El atacante rosarino Mauro Icardi aportó el gol del triunfo para París Saint Germain, de Francia, que superó a Brujas, de Bélgica, por 1 a 0 y sumó el cuarto éxito en fila con Ángel Di María desde el inicio.



Icardi, quien fue reemplazado por lesión a los 25 minutos del segundo tiempo, gritó su octavo gol (PT 21m) en los últimos siete partidos y acumuló el tercer encuentro en fila con gol la Liga de Campeones.



Por la misma zona, Real Madrid, de España, vapuleó a Galatasaray, de Turquía, por 6 a 0 en el Santiago Bernabéu. Con un doblete, el francés Karim Benzema alcanzó los 50 con la casaca madrileña en Liga de Campeones.



Tottenham, de Inglaterra, dirigido por Mauricio Pochettino, se afianzó en el segundo lugar del grupo B con la goleada ante Estrella Roja, en Serbia, por 4 a 0, con un tanto del volante Giovani Lo Celso, el primero que marca en el club londinense en su debut como titular.



El arquero Paulo Gazzaniga y el defensor Juan Foyth jugaron desde el inicio en Tottenham y el volante Mateo García lo hizo para Estrella Roja.



Manchester City, de Inglaterra, con Nicolás Otamendi como titular y el ingreso de Sergio Agüero, rescató un punto en su visita a Italia ante Atalanta, con Alejandro Gómez y José Luis Palomino, en el empate 1 a 1.



El chileno Claudio Bravo fue expulsado a falta de cinco minutos y de esa manera los de Manchester, que habían agotado los cambios, jugaron con uno menos y el defensor Kyle Walker como arquero improvisado.



La jornada se completó con:



Grupo B: Bayern Munich de Alemania 2-Olympiacos de Grecia 0.



Grupo C: Dinamo Zagreb de Croacia 3-Shakhtar de Ucrania 3.



Resultados:



Grupo E: Liverpool de Inglaterra 2-Genk de Bélgica 1; Napoli de Italia 1-Salzburgo de Austria 1.



Grupo F: Barcelona de España 0-Slavia Praga de República Checa 0; Dortmund de Alemania 3-Inter de Italia 2.



Grupo G: Zenit de Rusia 0-Leipzig de Alemania 2; Lyon de Francia 3-Benfica de Portugal 1.



Grupo H: Chelsea de Inglaterra 4-Ajax de Holanda 4; Valencia de España 4-Lille de Francia 1.



La quinta fecha se jugará el 26 y 27 de noviembre.







-Posiciones-



Grupo A: PSG 12 puntos; Real Madrid 7; Brujas 2; Galatasaray 1.



Grupo B: Bayern Munich 12 puntos; Tottenham 7; Estrella Roja 3; Olympiacos 1.



Grupo C: Manchester City 10 puntos; Dinamo Zagreb y Shakhtar 5; Atalanta 1.



Grupo D: Juventus 10 puntos; Atlético Madrid 7; Lokomotiv y Bayer Leverkusen 3.



Grupo E: Liverpool 9 puntos; Napoli 8; Salzburgo 4; Genk 1.



Grupo F: Barcelona 8 puntos; Dortmund 7; Inter 4; Slavia Praga 2.



Grupo G: Leipzig 9 puntos; Lyon 7; Zenit 4; Benfica 3.



Grupo H: Ajax, Chelsea y Valencia 7 puntos; Lille 1.