Juventus venció a Roma y quedó como líder absoluto de la Serie A de Italia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Juventus venció esta tarde por 2-1 a Roma, en condición de visitante, y así volvió a quedar como único puntero de la tabla de posiciones, por encima del escolta Inter, en un encuentro correspondiente a la jornada 19 de la Liga de Italia.



Los goles del conjunto vencedor fueron anotados por el defensor turco Merih Demiral y el delantero portugués Cristiano Ronaldo, de penal, a los 3 y 10 minutos de la primera etapa, respectivamente.



Para el equipo de la capital italiana descontó desde los doce pasos el atacante argentino Diego Perotti, ex Morón y Boca Juniors, a los 23 minutos del segundo tiempo.



A raíz de la victoria, 'La Vecchia Signora' regresó a lo más alto de la tabla de posiciones con 48 unidades, dos por encima del escolta Inter (46), del goleador argentino Lautaro Martínez.



La Roma, por su parte, quedó con 35 puntos, en el quinto lugar y ubicado en la zona clasificatoria a la próxima edición de la Europa League.



En otro orden, el mediocampista argentino Rodrigo De Paul convirtió hoy su tercer gol consecutivo en la victoria de Udinese ante Sassuolo por 3-0, como local.



El integrante del seleccionado argentino fue titular junto al arquero Juan Musso y fue el encargado de cerrar el marcador a los 45 minutos del segundo tiempo.



Los últimos tres goles de De Paul coinciden con los tres triunfos en fila de su equipo que alcanzó los 24 puntos y se aleja de la zona de descenso.



El ex Racing inició su racha goleadora ante Cagliari (2-1) sobre el final de 2019 y en 2020 la siguió contra Lecce (1-0) y hoy frente a Sassuolo.



Udinese, que ahora quedó a cinco puntos de la zona de clasificación a copas europeas, también contó con el delantero Ignacio Pussetto, quien ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo.



El otro grito de gol argentino fue del defensor Germán Pezzella en la agónica victoria de Fiorentina ante SPAL por 1-0, como local.



El ex River Plate, titular y capitán de su equipo, convirtió, de cabeza, el gol del triunfo a los 37 minutos del segundo tiempo.



Primer gol en el año y segundo en la temporada para uno de los defensores del seleccionado argentino.



Bologna, con Rodrigo Palacio como titular y el debut de Nicolás Domínguez, perdió con Torino por 1-0, como visitante.



El ex Vélez Sarsfield fue suplente -junto a Nehuén Paz- pero ingresó a los 35' del segundo tiempo por Andrea Poli y tuvo sus primeros minutos en el fútbol italiano a pocos días de su incorporación.



En otro partido, Sampdoria, sin minutos de Gonzalo Maroni y Emiliano Rigoni, goleó a Brescia por 5-1, como local.



Por último, Hellas Verona venció como local por 2-1 al Genoa, equipo en el que jugó el defensor argentino Cristian Romero, ex Belgrano de Córdoba.



La jornada se cerrará mañana con el choque entre Parma y Lecce, a las 16.45.



Principales posiciones: Juventus 48; Inter 46 puntos; Lazio 42; Atalanta y Roma 35; Cagliari 29.