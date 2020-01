Kicillof afirmó que una "deuda elevadísima y caja insuficiente" obligaron a la postergación de pagos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que "la carga de la deuda es insostenible" debido a las "pésimas decisiones del gobierno anterior" y remarcó que "una deuda elevadísima y caja insuficiente" obligaron a la provincia a pedir a los tenedores de deuda posponer el pago de capital hasta el 1 de mayo.



"Esta situación que nos llevó a pedir el consentimiento para diferir un vencimiento de deuda es un capítulo más del la forma en que se ha endeudado el país durante (el gobierno de Mauricio) Macri", explicó Kicillof esta tarde en conferencia de prensa, en el salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense.



De este modo, el mandatario bonaerense explicó su decisión de iniciar formalmente el pedido de consentimiento con los tenedores de bonos por US$ 750 millones, con una



tasa anual de 10,875% y vencimiento a finales en 2021, que tenía un vencimiento el 26 de enero para postergar ese plazo para el próximo 1 de mayo.



Kicillof se mostró sereno al señalar que la medida adoptada no fue imprevista o sorpresiva sino que ya el 20 de diciembre se habían iniciado conversaciones con los tenedores de bonos de deuda para explicarles la situación en que habían encontrado las arcas de la provincia de Buenos Aires por los fondos insuficientes que dejó la ex gobernadora María Eugenia Vidal y que complicaban el pago de todos los gastos y vencimientos.



Esa urgencia fue uno de los fundamentos de la ley de declaración de Emergencia sancionada y estuvo también en la base de la Ley Impositiva 2020 original enviada por el Ejecutivo.



"Tenemos voluntad de honrar las obligaciones pero no hay capacidad para hacerlo en este momento. Lo que vuelve insostenible la situación financiera es básicamente el fuerte endeudamiento del período anterior", insistió.



Poco antes, en su cuenta de Twitter, el gobernador había explicado que "la política de endeudamiento de la gestión anterior se resume así: mucha más deuda, deuda más cara, deuda en dólares y vencimientos más cortos que recaen en la gestión actual".



"La deuda se multiplicó en su magnitud cuando se la mide en dólares. Según las estadísticas de la Provincia pasó de USD 9.362 millones en diciembre de 2015, a USD 11.263 millones de dólares en 2019", precisó el mandatario bonaerense.



Además, remarcó que "la Provincia produce y recauda en pesos, no en dólares. La parte de la deuda en moneda extranjera creció del 57% al 82%. Así, medida en su totalidad en pesos se multiplicó por 5. Por eso decimos que la ex gobernadora fue la mejor alumna de Macri", en alusión a María Eugenia Vidal.