Kicillof: "La salud es un derecho que no puede ser postergado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que "la salud es un derecho que no puede ser postergado", al inaugurar un Centro de Atención Primaria (CAP) en la localidad de Brandsen.



El mandatario expresó que la inauguración del CAP se produce mientras "los acreedores de Wall Street reclaman por la deuda que nosotros no tomamos" y destacó que las prioridades del gobierno bonaerense "son la salud, el trabajo, la educación y las condiciones sociales".



"Ahí está puesto nuestro compromiso.Tenemos una enorme deuda como gobierno, pero la principal es con los y las bonaerenses y por eso estamos poniendo a la salud en este lugar", apuntó.



El acto de puesta en marcha del centro de atención primaria de la salud se llevó a cabo en el Barrio las Mandarinas, donde Kicillof estuvo acompañado además por el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, y el intendente del distrito, Daniel Cappelletti.



Para el gobernador, "el sistema de salud tiene deficiencias por falta de comunicación, de articulación e integración que generan problemas graves", por lo que a veces "no se requiere de dinero sino de organización, calidad en objetivos y presencia del Estado provincial".



"El Estado debe estar presente para ayudar a los municipios a que puedan sacar el mayor jugo a los recursos porque nos debemos a un sólo actor, que es el pueblo de la provincia", dijo y evaluó que "la salud no pide ficha de afiliación, ni carnet electoral porque es un tema que afecta a todos".



El mandatario expuso que la importancia que una administración otorga al área de salud debe reflejarse "en hechos y acciones" porque no se trata "de un tema electoral, político, o de un servicio que se puede brindar mejor o peor, sino de un derecho".



"Cuando ese derecho no es satisfecho, cuando no se convierte en una realidad, no es que fracasó la política o los funcionarios, es que la dirigencia no está cumpliendo su obligación", continuó y expresó que se necesita para la tarea "de todos los actores políticos y sociales porque la situación económica es grave y de emergencia".



Sostuvo que "al observar las obligaciones, las necesidades, los derechos que cumplir y los recursos escasos, vemos que hay que triplicar el esfuerzo, el compromiso y el trabajo" .