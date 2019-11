Kim Jong-un rechaza una invitación para participar de una cumbre en Corea del Sur

El líder norcoreano Kim Jong-un rechazó una invitación del presidente surcoreano Moon Jae-in para asistir la próxima semana a una cumbre regional, señalando que no encontró "una razón convincente", lo que ilustra la actual mala relación entre los dos países vecinos.



Así lo informó la agencia de noticias oficial de Corea del Norte, KCNA, que precisó que Moon envió el pasado 5 de noviembre una carta a Kim donde lo invita a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tendrá lugar en el puerto de Busan a partir del lunes de la próxima semana.



Moon había expresado previamente su deseo de que el líder norcoreano asistiera a la reunión, pero el gobierno de Corea del Norte pidió a sus vecinos sureños que "comprendan que no hemos encontrado una razón convincente" para participar en una instancia a la que Pyongyang no pertenece.



Asimismo, Corea del Norte dijo que Corea del Sur no ha cumplido con los acuerdos alcanzados en las anteriores cumbres entre Kim y Moon.



"Como no se consiguió nada con la implementación de esos acuerdos, realizar una cumbre Norte-Sur por el mero hecho de hacerla sería inútil", agregó KCNA.



El texto de Pyongyang añade que la invitación incluía una oferta para discutir las relaciones bilaterales en el marco "de una cooperación multilateral", una propuesta que Corea del Norte considera "sospechosa".



La agencia de noticias norcoreana indicó, además, que Seúl pidió a Pyongyang que asista a la cumbre un enviado especial si Kim no puede hacerlo.



Los líderes de ambos países han celebrado tres reuniones en el último año, pero las relaciones entre las dos Coreas se han enfriado tras el fracaso de la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano en febrero pasado.