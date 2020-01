Knoblovits: "La marcha por Nisman es un acto autoconvocado y se realiza en shabat"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, afirmó hoy que la entidad no participará de la marcha en homenaje al fiscal fallecido Alberto Nisman prevista para mañana porque "se trata de un acto autoconvocado donde la asistencia es de forma personal y no institucional".



Así se refirió a la convocatoria impulsada por referentes como Elisa Carrió y Waldo Wolff, prevista para mañana a las 18 en en la Plaza del Vaticano, ubicada en la intersección de las calles Cerrito y Viamonte.



"Vamos a bajarle el precio a la noticia porque no es así. No es que la DAIA no va. La DAIA no ha sido convocada a ninguna marcha, a ningún acto en forma institucional", explicó el dirigente en diálogo con radio FM La Patriada.



En la misma línea, agregó que es un "acto autoconvocado por algún sector de la sociedad y la gente va de manera particular".



"En segundo lugar, se realizará en un horario de Shabat (un día considerado religioso por la comunidad judía) por lo que no ha terminado el respeto al día sagrado, luego, sospecho que algunos miembros podrán ir pero insisto, de forma personal", acotó.



Knoblovits adelantó que la institución realizará una ceremonia en el cementerio de La Tablada, el domingo a las 10, en homenaje al fiscal y señaló que "ahí estaremos presentes junto a la madre de Nisman, Sara Garfunkel".



Por otra parte, el presidente de la DAIA recordó que la institución "es política no partidaria" por lo cual harán una ceremonia de reconocimiento a Nisman "ajena a cualquier consideración de ese tipo".



"En todo el país y en el exterior va a haber marchas y cada una tendrá su sello", amplió.



Consultado sobre el documental de Nisman dispuesto en la plataforma de Netflix, el dirigente opinó que "el que piensa que al fiscal lo mataron, lo va a seguir pensando, y el que piensa que se suicidó, también seguirá pensando que se suicidó".



"Está bien hecho", calificó.



A cinco años del deceso del representante del Ministerio Público Fiscal, hallado muerto con un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero, el dirigente de la DAIA pidió "no olvidar que hay una causa judicial que empezó hace 25 años y que todavía no ha avanzado", en referencia al atentado a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994 y.



"Se trata de una causa perversa porque ha estado contaminada", sostuvo; y consultado en particular, sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán, respondió que el acento debe estar puesto "no en relación al Memorándum sino en relación a la causa que investiga el terrorismo que sufrió la Argentina. Sobre el Memorándum se ha determinado que es inconstitucional, y está cerrado ese tema", finalizó.