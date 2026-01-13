Kylian Mbappé rompe el silencio luego de que echaran a Xabi Alonso

Xabi Alonso ha dejado de ser el director técnico del Real Madrid luego de concretarse un acuerdo mutuo para su desvinculación. La salida se produjo el día posterior a que el conjunto Merengue cayera por 3-2 frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España. Ante esta vacante, el club informó oficialmente que Álvaro Arbeloa asumirá la conducción del equipo de forma inmediata.

La noticia generó una fuerte repercusión en el fútbol español, especialmente ante las versiones de un posible quiebre en la relación entre el entrenador y el plantel profesional. En este contexto, Kylian Mbappé utilizó sus redes sociales para publicar un testimonio que se volvió viral.

Publicidad

El delantero francés manifestó: “Fue poco tiempo, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el primer día”. En su mensaje, el futbolista completó: “Te recordaré como un entrenador con las ideas claras y un gran conocimiento del fútbol. ¡Mucha suerte en tu próxima etapa!”.

Este pronunciamiento del atacante galo busca poner "paños fríos" a la situación interna que atraviesa la institución. Cabe destacar que Mbappé había quedado en el centro de la polémica por desautorizar a Alonso durante la premiación de la última Supercopa, negándose a realizar el pasillo de honor solicitado por el DT para los jugadores del Barcelona.