La acusada de asesinar a su ex dijo que el hombre amenazó con "matar y abusar" de su hija, la familia lo negó

Gabriela Núñez, de 28 años, presenció su audiencia de formalización y tuvo la palabra en la Sala 4 del Sistema Acusatorio Penal luego de ser imputada por el cargo de Homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, tras ser señalada como la responsable del ladrillazo que mató a su expareja, Gonzalo Martínez, de 25 años.

La mujer, en su relato, dijo ante el juez que sufría constantes maltratos por parte de Martínez, y que este la amenazó con “matar y abusar de su hija”. Así lo dijo en su turno de hablar ante el Juez de Garantías Jorge Abelín Cottonaro, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y la querella, encabezadas por el fiscal Francisco Micheltorena y Gustavo de la Fuente respectivamente.

Filomena Noriega, su defensora, dijo que la mujer actuó en un estado de "emoción violenta". Foto: DIARIO HUARPE

“Me amenazaba con mi hija. Que le iba a pegar a mi hija. Era violento, no era un papá responsable. Mis hijos no le importaban. Me decía que la iba a matar o que iba a abusar de ella. Es mi hija”, dijo Núñez entre lágrimas.

Gabriela tiene cuatro hijos, de los cuales tres son en común con Martínez. Su hija mayor, menor de edad, es producto de otra relación. Además de los constantes “abusos” que dijo sufrir por parte de Martínez, también señaló su temperamento celoso y posesivo.“Siempre hacía lo mismo. No quería que estuviera con nadie más. Yo me hacia cargo de la leche y los pañales de mis hijos”, relató.

Núñez se quebró al escuchar el relato judicial de los hechos y al hablar de su sitaución y vida con Martínez. Foto: DIARIO HUARPE

La noche del sábado 2 de octubre, Martínez llegó hasta la casa de Núñez en el Lote Hogar Nº12 en Pocito. Allí, se encontraban festejando el cumpleaños de uno de sus hijos y también se encontraba la nueva pareja de Núñez, Marcelo Roca. Según fuentes, Roca y Martínez discutieron y este golpeó con una botella a Roca en una de sus piernas.

“Esa botella podría haberle pegado mi nene de un año y cuatro meses que estaba cerca. No le importó. Después de que hizo eso se fue a acostar a la cama y le dije lo que había hecho pero me dijo ‘¿querés que te haga c… también?”, recordó en sus palabras Núñez sobre el hecho. Esto habría sucedido luego de que Martínez encontrara a Roca en la misma cama con la mujer y uno de sus hijos.

Los fiscales Micheltorena, Recio y Elizondo representan al a Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Foto: DIARIO HUARPE

Finalmente, y tras el altercado que terminó con Roca hospitalizado, alrededor de las 8 de la mañana se produjo el desenlace fatal: mientras intentaba abordar un remis, Núñez le lanzó un pedazo de ladrillo que impactó en la nuca de Martínez y lo mató prácticamente en el acto.

“Le dije que iba a llamar a la Policía y me dijo ‘si llamás a la gorra hija de p… te mato’. Iba a molestarme nomás. Estaba cansada, estaba harta ya”, sentenció la acusada. Por su parte, su defensora, la licenciada Filomena Noriega, dijo que su defendida actuó bajo emoción violenta.

La familia de Martínez piden justicia y la tenencia de los chicos

Familiares de Martínez se manifestaron en la puerta de tribunales. Foto: DIARIO HUARPE

Por otra parte, y mientras se desarrollaba la audiencia, familiares y hermanos de Gonzalo Martínez se reunieron en las afueras de tribunales a la espera del abogado que los representa. Sobre los dichos de Núñez, uno de sus hermanos, la desmintió.

“Ahora va intentar ensuciar a mi hermano que no tiene como defenderse. Ella lo mató. Él fue siempre el perseguido, el hostigado y el golpeado en esta relación”, dice uno de sus hermanos.

Amigos y familiares iniciaron una campaña de justicia y llamaron encarecidamente a colaborar a los testigos de la relación que Martínez y Núñez llevaban. Foto: DIARIO HUARPE

Gonzalo era el menor de los ocho hermanos Martínez, quienes perdieron a su madre muy chicos y se criaron juntos. Según cuenta, era el quien proveía a la familia trabajando en la construcción y hasta vendiendo zapatillas, rebuscándosela.

“Su voluntad era sacar a los niños de ese ambiente y vamos a cumplirla. Nadie nos consultó a nosotros sobre la tenencia de los chicos y la queremos. Por eso pedimos que todos los vecinos, quienes hayan visto como lo maltraban y quieran hablar se animen y nos presten apoyo para hacer justicia”, cerró.