La AFA presentó junto a la FIFA el informe de los clubes de fútbol 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dio a conocer hoy el informe elaborado en forma conjunta con el Departamento profesional de la FIFA, que comprende a los 38 clubes que militan actualmente en la Superliga Argentina y la Primera Nacional.



El documento que consta de seis secciones, comenzó a realizarse en septiembre de 2018 y finalizó en julio de 2019 .



Entre los puntos más salientes, el trabajo arroja los ingresos de día de disputa de los encuentros, los estadios, el ticketing, la masa societaria y además los valores que ingresan en base al marketing y la televisión.



"Este trabajo muestra los números que se generan por fuera de la competencia, Son aquellos números que hacen a la actividad diaria del club: sus aficionados, sus recursos y todos aquellos indicadores que determinan los diferentes modelos de conducción que encontramos en nuestros clubes", señaló Tapia en la página Web de la AFA.



Más adelante, el titular de la AFA indicó que "la gestión en el mundo del fútbol está produciendo cambios muy profundos, pero no todos los modelos son aptos para todas las instituciones de igual forma".



Además, agregó que este trabajo fue posible "gracias a la participación de mucha gente pero, por sobre todas las cosas, quiero destacar en especial al presidente Gianni Infantino, porque sin el apoyo de la FIFA y en especial del Departamento de Fútbol Profesional, no se hubiese podido llevar a cabo".



Por su parte, el director general de transformación digital e innovación de la FIFA, Luis Vicente señalo que""la industria del fútbol esta funcionando al 20 o 25 por ciento de su potencial máximo que ha alcanzando un nivel de ingresos importante, de manera que los clubes, como ligas o federaciones se están conformando pero hay mucho margen".



Finalmente, el dirigente de la FIFA indicó que "el principal problema que impide al fútbol desarrollarse al máximo es que los clubes no conocen a sus seguidores y desconocen lo que les interesa. Los aficionados son los más importantes, pero en realidad nadie los conoce", concluyó.