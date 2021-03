La angustia de una sanjuanina de 39 años que no consigue trabajo por usar bastón

“Hace cinco años mi vida dio un giro de 180 grados, era una mujer independiente, estaba acostumbrada a trabajar, pero mi vida cambió totalmente, ya no soy la misma persona”, dice Celina.

Celina Rodríguez tiene 39 años, desde los 34 usa un bastón canadiense debido a que tuvo un accidente en moto que la llevó a estar bastante tiempo en el hospital, a atravesar 15 operaciones en sólo dos años y a seguir con kinesiología hasta la actualidad.

Antes de caer de su moto debido a que se le atravesaron unos perros, trabajaba en el comercio. Ahora, a pesar de las búsquedas que realiza, no consigue trabajo por el elemento que siempre la acompaña y por la incapacidad del 50% que le otorgó la ART después del siniestro vial.

Tuvo 15 operaciones en dos años. Foto: gentileza.

“Trabajar a tiempo completo no puedo porque no puedo estar tanto tiempo parada. No pido nada regalado, pido un trabajo aunque sea de medio tiempo o tres veces por semana, pero en ningún lado me dan por mi situación”, cuenta.

Fue a pedir empleo hasta el municipio de Chimbas, departamento en el que vive, y la única solución que le dieron fue entregarle un bolsón de mercadería todos los meses. Pero “yo no pago los impuestos con comida, no puedo mandar a mis hijos a la escuela con eso”, comenta Celina.

También fue a la Oficina de Empleo y asegura que ahí le dijeron que los trabajos que ofrecían eran para jóvenes. “¿Y las personas grandes que hacemos para vivir entonces?”, se pregunta.

Para vivir usa las ganancias que obtiene vendiendo perfumes y empanadas los fines de semana. Durante la cuarentena también hizo semitas todos los días debido a que le recomendaron que no saliera mucho ya que tras el accidente tuvo un virus en la pierna y casi la pierde. Con eso, más las dos Asignaciones Universales por Hijo que recibe por sus chicos de 5 y 17 años, trata de llegar a fin de mes.

“Tuve quebradura de rodilla, tibia y peroné, se me hizo una gangrena y ahora tengo osteomielitis tibial”, cuenta. Es por ello que actualmente el bastón le es imprescindible para caminar.

Lo que tampoco le pueden faltar son sus terapias. Está con tratamiento psicológico y de psiquiatría por los nervios que muchas veces no la dejan ni dormir. Esos nervios se los genera principalmente la situación de no conseguir trabajo

Celina entiende que no puede trabajar a tiempo completo ya que no puede estar muchas horas de pie. Aunque dice que puede estar en el comercio durante medio día, atender sentada atrás del mostrador cobrando o realizando alguna otra actividad. Lo que si descarta es la actividad de empleada doméstica porque no puedo agacharse ni arrodillarse.

“Tengo muchas ganas de trabajar, pero en todos lados me cierran la puerta por mi condición, es muy doloroso esto”, cierra Celina.

Para contactarse: 2644537115.