La Argentina cerró 2019 con un superávit comercial con Brasil de US$ 1.017 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Argentina alcanzó durante 2019 un superávit comercial con Brasil de US$ 1.017 millones, lo que significó una reversión del saldo comercial de US$ 5.080 millones con respecto a 2018, ya que durante ese año se registró un déficit comercial de US$ 4.063 millones.



Así se desprende de las cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC) sintetizados por la consultora Abeceb y en el que se destacó que en diciembre el saldo favorable para el país fue de US$ 196 millones.



En el último mes del año las exportaciones totalizaron un valor de US$ 905 millones, mientras que las importaciones alcanzaron un valor de US$ 709 millones, lo que significó , el segundo mejor desempeño mensual de 2019 luego del saldo favorable de US$ 290 millones de octubre.



Con este resultado, el superávit comercial del 2019 fue de US$ 1.017 millones, lo que implica una mejora de US$ 5.080 millones con respecto al 2018, ya que durante ese año se registró un déficit comercial de US$ 4.063 millones.



Durante el último mes del año, las importaciones argentinas desde Brasil se mantuvieron estables (+0,4%) en comparación a diciembre de 2018, desacelerando significativamente con respecto a las caídas interanuales de los meses previos (-25,3% en noviembre y -32,0% en octubre) y fue el único mes del año con resultado positivo.



Los sectores con mayores caídas fueron minerales de hierro, vehículos y materiales ferroviarios, óxidos e hidróxidos de aluminio, autopartes, hierro laminado plano y acero, dispensadores automáticos de papel moneda, tubos de hierro fundido, ferroaleaciones, insecticidas, y herbicidas.



De esta forma, en 2019 las importaciones totalizaron US$ 9.535 millones, lo que implica una caída del 36,9% anual, debido a que en 2018 se habían importado US$ 15.116 millones.



En cuanto a las exportaciones argentinas a Brasil, estas disminuyeron 6,4% con respecto a diciembre 2018, desacelerando 1,8 puntos porcentuales su caída con respecto al dato de noviembre (-8,2% interanual).



Los rubros que registraron las mayores contracciones fueron vehículos de carga, nafta, energía eléctrica, alcoholes y derivados acíclicos, polímeros plásticos, trigo integral, malta entera o rota, perfumería, tocador y cosméticos y enzimas.



De esta manera, en 2019 se exportaron US$ 10.552 millones, mientras que el año anterior las exportaciones habían alcanzado US$ 11.053 millones, lo que equivale una contracción anual del 4,5%.



Por su parte, Argentina se encamina, según datos del INDEC, a un superávit comercial total de US$ 16.000 millones en todo 2019, lo que representa una mejora de US$ 19.800 millones con respecto a 2018.