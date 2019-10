La asistencia electoral en Corrientes superó el 75%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La concurrencia a las urnas en Corrientes superó el 75% del padrón de 874.000 electores, confirmó hoy el secretario electoral, Carlos Rausch.



"El resultado final supera el 75% de padrón; son cuatro o cinco puntos más que en las PASO", confirmó Rausch al asegurar que "no se produjo ningún reporte de violencia, fraude o irregularidad".



"Las mesas están cerradas, se realiza el escrutinio provisorio y fue un proceso transparente ya que no se han presentado denuncias ante la Secretaría, la Junta ni la Fiscalía", dijo el funcionario en declaraciones a radio Mitre Corrientes.



El escrutinio definitivo iniciará el martes a las 18 en la Legislatura provincial.



Por su parte, el jefe de la Policía, Félix Barboza, precisó a Telam que la fuerza no debió intervenir por ninguna situación en particular en torno de lo electoral y reveló que fueron detenidos dos hombres que tenían pedido de captura por causas judiciales abiertas en el fuero penal.