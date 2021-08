La aventura de invertir en el universo cripto

Cuando se trata de invertir, surgen muchas dudas. Esas dudas y preguntas aparecen hasta para lo que se podría llamar las inversiones más tradicionales. Por lo tanto, es importante revisar todas las opciones que ofrecen las nuevas opciones tecnológicas para invertir, inclusive la de las criptomonedas.

Las monedas digitales tomaron la primera plana con relación a la información sobre inversiones solo hace algunos años. En un principio solo los amantes de las novedades tecnológicas sabían de su existencia.

Sin embargo la situación cambió y todos los interesados en invertir ahora quieren conocer cada detalle de los que son las criptomonedas, cuáles son las que ofrecen mejor rendimiento, cómo comprarlas y cuáles son las que han tenido mejor desempeño los últimos años.

¿Monedas tradicionales que se digitalizan?

La pasión y entusiasmo por las monedas digitales ha llegado a tal medida que el último mes de julio se ha puesto en marcha una prueba piloto sobre el euro digital. Por ahora, es solo una prueba, pero no parece extraño imaginar que en un futuro no demasiado lejano, cada persona que resida permanentemente en Europa se abra una cuenta en euros digitales.

El Banco Central Europeo (BCE) es el que le ha dado la libertad de actuación al proyecto más grande hasta el momento sobre la digitalización de una moneda fiat. La primera fase será de estimación y ensayos.

Asimismo, hay países que tienen monedas digitales desde el año 2020. Por ejemplo, Bahamas, que de hecho, es el primer país en haber lanzado una moneda digital que cuenta con un respaldo del banco central. Esta moneda digital emitida en las Bahamas se llama Sand Dollar.

Por otro lado, en China parecen estar cada vez más interesados en sus propias monedas digitales, por ejemplo, el CiberYuang también emitidos a principio del 2020 (para conocer más sobre invertir en criptos chinas revisar la plataforma Yuan Pay Group).

Cinco sugerencias para invertir en criptomonedas como principiantes

Los primeros pasos en el mundo de las criptomonedas pueden parecer difíciles, pero es esencial informarse adecuadamente para tomar todo tipo de medidas inversoras con el conocimiento necesario sobre cómo hacer esas inversiones y los riesgos que conllevan.

- No tomar medidas basadas solo en las emociones del momento. No se debe ser impulsivos en ninguna situación cuando se están tomando decisiones sobre las inversiones. Es vital aprender a aprovechar la información que brindan los expertos, y observar el contexto y el entorno.

- No elegir las criptomonedas como alternativa para la inversión sin siquiera entender de qué se tratan. Es indudable que las criptomonedas están de moda, pero eso no significa que son para todos. El primer paso para invertir es aprender, por lo que es indispensable conoce muy bien las criptomonedas antes de lanzarse a este mundo de inversiones.

- No invertir demasiado dinero. Siempre conviene comenzar las inversiones en criptomonedas con poco dinero, la cantidad adecuada para que la economía personal no se vea afectada. No hay que olvidar que las fluctuaciones de valores se presentan no solo en las acciones, sino también en todos los activos financieros disponibles para invertir.

- Billeteras para almacenar las criptomonedas. Hay que elegir con mucho cuidado cuál será la billetera en donde se almacenarán las monedas digitales que se han comprado. En la actualidad, hay una gama de alternativas muy amplia, pero hay que ser cuidadoso en el momento de elegir, y usar la información disponible sobre cada empresa que ofrece este servicio para conocerlas más antes de abrir una cuenta.

No hay duda de que cada vez más personas desean invertir en criptomonedas, pero esta opción necesita del mismo análisis que cualquiera de las otras alternativas de inversión. Lo más aconsejable es informarse y buscar el consejo experto.