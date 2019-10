La Banda de las Corbatas: "La música para las infancias creció mucho pero todavía falta difusión"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Poco antes de su primer show como número principal en Ciudad Cultural Konex, La Banda de las Corbatas, una propuesta que se caracteriza por difundir ritmos autóctonos y letras que hacen hincapié en la diversidad y la identidad para los chicos, celebró el crecimiento experimentado en la música para las infancias, pero lamentó la escasa difusión con la que aún cuentan estos proyectos en los medios masivos de comunicación. “Hay un movimiento muy grande respecto a la música para las infancias. Se multiplican las voces y es maravilloso que se dé este panorama. Pero falta mucho en el tema difusión. No somos tenidos en cuenta por los grandes medios. Hay muchas bandas que hacen una investigación profunda de estas músicas y eso debería estar más valorado”, dijo a Télam la cantante y flautista Paula Coudannes. Sin embargo, la artista reconoció un cambio cultural en relación a otras épocas y sostuvo que “es lindo ser parte” de ello. Con dos discos editados y un tercero en preparación, el combo que completan Jorge Alvarez, en batería y percusión; Fabián Lupica, en guitarra y voz; Cristian Giulianetti, en charango, quenas, sikus, violín, guitarra, percusión, clarinete y voz; y Guillermo Guido, en bajo; apuesta desde hace diez años a este tipo de propuestas. Su música cuenta con ritmos como el tinku, la chacarera, el landó y la cumbia, entre otros, además del ska y el rap; y se caracteriza por el uso de instrumentos autóctonos; en tanto que en los shows en vivo apelan a bailes y trajes tradicionales. En diálogo con esta agencia, Coudannes anticipó el show del próximo sabádo, a las 16, en el espacio ubicado en la porteña zona conocida como Abasto, en donde se estrenarán cuatro nuevos temas. Télam: ¿Qué puede contarnos de la presentación en el Konex? Paula Coudannes: Lo central es que vamos a presentar temas nuevos. Además elegimos una fecha muy especial. El 12 de octubre tiene una carga muy importante porque nuestra idiosincrasia tiene que ver con los pueblos originarios, con rescatar nuestras raíces. T: ¿Qué temáticas y ritmos abordan los temas nuevos? PC: El más afianzado se llama “Plaza de Mariposas” y es una cueca en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo. Hay otra música típica de Bolivia que se baila con un zapateo muy característico y habla sobre los niños caprichosos. Allí jugamos el el zapateo que hacen los chicos en esos casos. Hay una música klezmer muy divertida que habla sobre el valor de las abuelas en las familias y hay un ska que se llama “La Garganta Poderosa”, en donde se dice que no hay que callarse y hay que usar la voz para reclamar derechos y defender los que tenés. T: ¿Cómo empatizan los chicos que viven en ciudades con los ritmos autóctonos? PC: Si vos le llevás a los chicos esos ritmos, creés que te van a mirar raro, pero los chicos no tienen prejuicios. Ellos son amplios, les encanta la música. Nosotros contamos el origen de los instrumentos. Tratamos de que aprendan y ellos absorben todo.