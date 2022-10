El 6 de octubre es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, es por eso que la fundación AEDIN convocó al grupo musical "Vox Pop" para cantar un jingle y generar conciencia en la población, ya que según Emilia Frigerio, la encargada de prensa de la fundación, no se habla de esta temática y es necesario ponerlo en agenda.

La parálisis cerebral es una condición provocada por una lesión en el cerebro en desarrollo, prenatal o en la infancia temprana. Un rasgo común en todas las personas que la tienen, es la dificultad en el movimiento. Esta problemática afecta a 1 de cada 500 personas, según estadísticas internacionales. La frecuencia en Argentina puede ser mayor.

Publicidad

Es un tema que afecta a todo el país, hay personas con estas dificultades en toda la Argentina. AEDIN es una organización que trabaja con todos los jóvenes y chicos que padecen parálisis cerebral y acompaña a pacientes con otros trastornos neurológicos.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Para difundir la realidad de las personas con parálisis cerebral, para conocer los desafíos y las posibilidades que todos ellos tienen, para vivir una vida plena y feliz. Campañas como la nuestra, nos ayudan a conocernos e integrarnos más como sociedad”, asegura Victoria Campos Malbrán, presidenta de AEDIN.

La multipremiada agrupación musical Vox Pop fue convocada por AEDIN para cantar y generar conciencia en la población. El jingle fue escrito con la melodía de la canción I’m yours de Jason Mraz. Emulando instrumentos, percusión y cantando a varias voces, los Vox Pop dicen:

Acércate y te cuento un secreto al oído

Algo muy importante que tiene que ver conmigo

Es un día especial Hablemos de parálisis cerebral

Me gusta que me mires, que me hables y te acerques, y que me digas hola con fuerza y muy sonriente.

Publicidad

Soy posibilidad…

Y te invito a acompañarme…

Porque yo me muevo también Distinto a vos Pero es con vos, es de a dos.