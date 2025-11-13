Eugenia "La China" Suárez se encuentra en el ojo de la tormenta mediática, pero lejos de mantenerse al margen, la actriz parece haber adoptado una estrategia de alto perfil para enfrentar la situación. Luego de que se confirmara su esperada entrevista con Mario Pergolini para su programa Otro Día Perdido, se conoció que Suárez ya tiene programado un nuevo encuentro televisivo con una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

Según fuentes cercanas a la producción, La China Suárez se sentará a dialogar con una "diva de la TV". Pero eso no es todo porque además, en las últimas horas se confirmó un mano a mano especial para el próximo lunes 17 de noviembre nada menos que con Moria Casán.

La noticia generó una ola de especulaciones sobre quién será la conductora elegida para este explosivo mano a mano. Los rumores apuntan a una figura de gran trayectoria y peso en el espectáculo nacional. La actriz, que está promocionando su nueva serie, busca tener un espacio donde pueda explayarse sin filtros sobre los temas más sensibles que la rodean, incluyendo los conflictos con su agencia, el mediático Wandagate, y su vida personal.

La entrevista con Pergolini, que se emitirá este viernes, ya había generado gran expectativa, especialmente por el tono sin concesiones del conductor. Sin embargo, este nuevo acuerdo con la "diva" demuestra la determinación de la actriz de controlar su propia narrativa en el prime time.