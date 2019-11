La Coalición Cívica ARI bonaerense ratificó su permanencia en Juntos por el Cambio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Coalición Cívica ARI bonaernese resolvió hoy mantenerse dentro de Juntos Por el Cambio durante un congreso que sesionó en la ciudad de La Plata, con la participación de más de 300 congresales de ese partido.



"El desafío de Juntos por el Cambio y de la Coalición Cívica ARI es representar a ese 40 por ciento que votó por la unidad en base a ejes y principios", aseguró la presidenta del Congreso partidario y diputada provincial, Maricel Etchecoin.



La legisladora manifestó que "vamos a sostener y mantener la unidad de Juntos por el Cambio pero no debe ser a cualquier precio, no puede haber atropello de las instituciones".



"Vamos a trabajar en los marcos de unidad con candidatos formados para cada distrito para el 2021 y 2023, sosteniendo los valores y principios para fortalecer la República", afirmó.



En ese sentido, sostuvo que el Congreso "es un motivo de festejo por el camino recorrido y también porque nuestra principal referente, Lilita Carrió, ahora tiene domicilio en la Provincia de Buenos Aires y, si bien renunció a su banca de diputada nacional, siempre será un pilar esencial para este partido que tiene que seguir defendiendo la República y mantener sus valores fundacionales".



Etchecoin precisó que "a nivel provincial, los legisladores vamos a tener una voz más visible y una mayor responsabilidad. No es la voz nuestra sino que es la representación de un electorado y una fuerza política global".



"Sigamos adquiriendo experiencia de la herramienta de la gestión. En el 2023 es momento de que haya intendentes de la Coalición Cívica ARI", manifestó,



En tanto, el presidente de la CC ARI de la Provincia, Andrés De Leo, afirmó que "el futuro nos desafía, nos interpela y si el partido se sostiene inalterable en sus principios, va a tener un rol fundamental en la etapa que viene".



"Hace cuatro años, la CC estaba intervenida y había grupos diseminados por los 135 distritos. El partido hoy cuenta con legisladores en la Provincia, diputados nacionales y representación importante y nos abre una perspectiva importante", resaltó.



Además, aseguró que el desafío del partido "es seguir creciendo y defender políticas públicas. Este partido ha podido crecer sin resignar nada de lo que Lilita Carrió había fijado por el año 2015 cuando se creó Cambiemos".