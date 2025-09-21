El Parque de Mayo se convirtió en escenario de acrobacias y velocidad con la competencia de BMX que formó parte del Festi Joven 2025, celebración por la llegada de la primavera y el Día del Estudiante. La actividad se realiza en el Anfiteatro del Parque de Mayo, a los pies del Monumento al Deporte.

Nahuel Zárate, organizador del encuentro, destacó a DIARIO HUARPE que esta competencia “se viene haciendo en San Juan desde hace varios años y cada vez crece un poco más”. Según explicó, el objetivo es que los riders utilicen todos los espacios disponibles y sorprendan al público con movimientos de "versatilidad y creatividad", subiendo el nivel en cada edición.

Nahuel Zárate, organizador de la competencia de BMX. (DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

La propuesta, pensada para el Día del Estudiante, reunió a 15 a 20 bikers que se inscribieron para demostrar sus habilidades. Con bicicletas preparadas para saltos y acrobacias, los participantes aprovecharon cada rincón del escenario: **rampas, cordones y desniveles** se transformaron en pistas improvisadas para desplegar los trucos más exigentes.

(DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

La prueba no solo se trató de espectáculo. El jurado evaluó la dificultad de cada truco, la continuidad de las maniobras y la capacidad de aprovechar el entorno. “Queríamos compartir un día en familia, con amigos, y que los chicos puedan mostrar lo que entrenan durante el año”, agregó Zárate.

El incentivo para los ganadores incluyó premios en efectivo y repuestos de bicicleta, un reconocimiento que motiva a los jóvenes a seguir entrenando y perfeccionando su estilo. Para muchos competidores, participar en este tipo de encuentros es también una oportunidad de intercambio con otros riders, de aprender nuevas técnicas y de dar a conocer el crecimiento de la disciplina en la provincia.

Los riders sanjuaninos aprovecharon rampas y cordones para lucir sus mejores acrobacias. (DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

El evento se sumó a la variada agenda del Festi Joven, que reunió a familias y jóvenes para dar la bienvenida a la estación más colorida del año con música, deporte y recreación al aire libre.

El BMX es una disciplina que gana fuerza en San Juan. (DIARIO HUARPE/Mariano Martín)