"Kuxman puxkum wampen kitek shuteka", dijo en su lengua madre Mauricio Gómez, integrante de la comunidad huarpe en territorio del Cuyum. Este martes 1 de agosto se realiza la ofrenda tradicional a la Madre Tierra. Gómez recibió a DIARIO HUARPE en la Koaxa Utu, el Centro Cultural y Educativo del pueblo huarpe ubicado en Avenida Libertador San Martín y Belgrano, Rivadavia, para contar sobre esta tradición.

"Se ofrendan alimentos, cantos poesías, danzas, agradecer. La ofrenda se hace en el mes de agosto a lo largo de toda América para agradecer por lo recibido en el año anterior. Esta celebración está ligada a la cosmovisión del pueblo, cómo vemos nuestra casa madre, como dice mi abuela, nuestra madre es un ente viviente y nosotros lo vemos parte de nosotros", contó Gómez.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según contó, dicha ceremonia es para agradecer y esto “coincide con los ciclos naturales de esta parte del hemisferio. Acaba de pasar nuestro Lautá tay waró, que es nuestro inicio de ciclo, nuestro año nuevo, en una época donde las abuelas dicen que se empieza otra vez”.

En este sentido, la ofrenda se hace en esta época por lo que todo comienza a resurgir, es el momento natural para agradecer el fruto de años anteriores. “La fortaleza está en la genética y se transmite de generación en generación”, afirmó.

Talleres en la Koaxa

En la Koaxa Utu, el Centro Cultural y Educativo del pueblo huarpe se realizan, entre otras, actividades diferentes talleres para la población en general.

“Nos encargamos de enseñar, las actividades que se realizan acá van de la mano con la educación”, explicó. Las actividades son diversas desde seminarios, hasta talleres de telar, por poner un ejemplo.

Publicidad

“Se dan talleres de percusión, canto, hay murales, hay artistas, los invitamos a participar, el fin es educativo”, agregó.

Nuevos tiempos

Con el correr de los años se avanzó mucho con respecto a la visibilidad de la comunidad huarpe no solo en San Juan, también en Cuyo. “A la edad que tengo yo, antes en primaria, yo no existía en el libro, en el manual, hoy a lo mejor puede ser más visible, mi existencia, no como descendiente, sino como miembro de una nación originaria preexistente”, afirmó.

A pesar de esto, la lucha continúa, sus derechos, son avasallados e inclusive denuncian invasión continua y peligrosa: “Seguimos de pie, como dice mi abuela, no vamos a bajar los brazos”.