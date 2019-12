La confesión de Fede Bal

El reconocido actor Fede Bal que integra la obra Mentiras Inteligentes junto a Arnaldo André, Nora Carpena y Mica Vásquez, debutó a sala llena el sábado 21 por la noche en el Teatro Lido a pesar de estar pasando un momento complicado debido al reciente fallecimiento de su padre. Su público fiel lo espera y se muestra efusivo a la hora de brindarle sus aplausos.

En diálogo exclusivo con Exitoína reveló que su compromiso con su trabajo y con la gente es lo que sus padres le inculcaron "Es lo que querría mi viejo. Es lo que haría él. Tengo muy presente a mi viejo todo el tiempo, todos los días de mi vida lo pienso, lo sueño, lo extraño, pero al mismo tiempo estoy valorando el apellido que me dio y un legado que me dejan junto con mi vieja. Hay algo muy lindo que yo siento por ellos y sobre todo por papá que hoy no está, que en algún punto me está mirando, y siento su presencia tal vez más que cuando estaba internado. Entonces hay algo de mí que tiene que seguir adelante, y angustiarme y sufrirlo en casa, pero que el público vea algo lindo de mí. Creo que hoy dimos una gran noche de estreno".

Lo curioso de esta nueva temporada es que el actor y su madre la capocómica Carmen Barbieri, eligieron protagonizar dos obras diferentes. Ambos cambiaron las plumas, los brillos, el glamour, el baile y la música por el teatro de texto. De esta manera, competirán por ser el espectáculo más taquillero: "Tengo unas ganas de ganarle" bromea Bal. Y sobre su participación en Mentiras Inteligentes, abordando el papel que en Buenos Aires hiciera Mariano Martínez, reflexionó: "Él tiene un cuerpo hermoso, yo tengo una panza divina, pero tengo una cola muy linda también", que en una fogosa escena muestra al público ante miradas sorprendidas. "Hay un momento de pasión con Mica donde nos reencontramos y pasan cosas". Respecto a si esas cosas pasan también debajo del escenario, en la vida real, afirmó: "No. Yo la quiero mucho, nos conocemos hace muchos años con Mica y hoy poder estar juntos en una temporada es una bendición. De verdad nos queremos mucho".

En cuanto a su pasado amoroso y el tema candente en la obra, la infidelidad, Bal reconoció: "Fui muy infiel en mi vida y me han sido infiel". Sin embargo sus ex parejas le mandaron mensajes de apoyo en estos días cuando su padre "se fue de gira", como se dice en el ambiente artístico, por ende siente que no hizo las cosas tan mal. Acerca de Laura Fernández comentó "siempre tiene palabras divinas para conmigo, y con el momento que estoy viviendo me escribió”.

Son muchas las celebridades que eligieron Mar del Plata para combinar trabajo con placer. Por eso, aunque la temporada recién comience, ya se vislumbra un gran verano.