La cordobesa Mariam Buenanueva logró el récord argentino en los 100 metros con vallas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La cordobesa Mariam Buenanueva Saleme consiguió esta tarde un nuevo récord argentino Sub18, en los 100 metros con vallas, al realizar una marca de 13s. 81/100, al cumplirse la segunda jornada de competencia de los Juegos Nacionales Evita 2019, que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata. "Estoy muy feliz porque no es la prueba que más entreno, me especializo más en combinadas, pero salió la chance de competir y no lo dude", contó emocionada la joven plusmarquista, de 17 años, en declaraciones a la Agencia de Deporte Nacional. El podio de la competencia lo completaron la puntana Valentina Polanco, (14s. 29/100) y la rafaelina Araceli Mondino (14s. 43/100). La atleta cordobesa se fijó ahora nuevos objetivos. "Voy a correr también en los 100 metros llanos en los Juegos Evita y luego me voy a preparar para el Nacional U18 (que se realizará en Córdoba, del 1 al 3 de noviembre), donde voy a competir en el heptatlón, con carreras de 200 y 800 metros lisos, de 100 con vallas, saltos de altura y longitud, y lanzamientos de peso y jabalina", aclaró Mariam. Los vigésimos Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados continuarán hasta el viernes en Mar del Plata, con la participación de más de 20 mil jóvenes de todo el país. Toda la actividad puede seguirse en el canal DeporTv, en la Televisión Pública y en las redes de la Agencia de Deporte Nacional.