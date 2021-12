La Corte dice que controlará el horario de los jueces, pero no los hará marcar el ingreso

La Corte de Justicia instaurará un particular mecanismos de control para que los jueces cumplan con el régimen horario que les impondrá por ley. Los magistrados deberán entrar a su trabajo a primera hora de la mañana y en lugar de hacerlos marcar el ingreso como al resto de los empleados, el presidente del máximo tribunal contó que lo verificarán chequeando a qué hora prende cada uno su computadora.

Olivares Yapur habló este lunes de la inédita medida que implementarán en el Poder Judicial, con el objetivo de asegurarse que los jueces lleguen bien temprano a trabajar. El artículo 8 del proyecto de la nueva Ley Orgánica de Tribunales que redactaron los cortistas y que será aprobado el jueves por los diputados dice que deberán estar en sus puestos de trabajo desde que comienza la atención al público, es decir a las 7.30 de la mañana.

Hasta ahora, los únicos con un régimen horario obligatorio en la Justicia sanjuanina son los empleados administrativos y ordenanzas, quienes tienen un sistema biométrico donde marcan con su huella digital cuando comienzan y termina la jornada laboral. Los jueces, en cambio, no tendrán ese mecanismo de control.

En lugar de colocar su huella digital, Olivares Yapur contó que el mecanismo de control a los jueces será la computadora. Según dijo, en su despacho tienen una PC que están integradas a una red y queda registro de cuando la prenden. Significa que el horario de llegada que tomará en cuenta el máximo tribunal es el de encendido de la computadora.

Olivares explicó por qué no harán marcar a los magistrados. “Evidentemente, el juez es una persona que se presume responsable, se presume que va a dar el ejemplo”. Paso seguido, aseguró que “la Corte ha querido plasmar en una norma es lo que los jueces ya viene cumpliendo”.

Al no haber tenido nunca un régimen horario, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial tenían la libertad de llegar a cualquier hora y no había ningún mecanismo para cortar los abusos. Ahora, una vez aprobada la ley, será obligatorio que asistan temprano y si no cumplen, podrán ser sancionados.

La nueva Ley Orgánica mantiene un régimen disciplinario para los jueces y de ahí podrían surgir los castigos para los que lleguen tarde a su puesto de trabajo. El mismo establece sanciones graduales (llamado de atención, apercibimiento, suspensión, etc.) que se aplican de acuerdo a la gravedad de la falta. “Eso siempre ha existido, la diferencia es que esta Corte lo utiliza”, aseguró Olivares Yapur en un tiro por elevación a la conformación anterior del máximo tribunal.

Olivares Yapur descartó que impulsen la medida por abusos generalizados con el horario e insistió en que los magistrados cumplen con llegar bien temprano, aunque reconoció que hay excepciones. Confirmó que se dieron algunos episodios en donde los mismos cortistas hicieron visitas a distintos organismos judiciales y se encontraron con magistrados que recién aparecieron un par de horas después de iniciada la actividad del Poder Judicial.

La Ley Orgánica de Tribunales será tratada y sancionada este jueves en Diputados, como parte de un paquete de proyectos que envió la Corte de Justicia con el ánimo de modernizar procedimientos de distintos fueros. El jefe del máximo tribunal adelantó que la norma entrará en vigencia en forma inmediata, por lo que desde esta semana o el próximo lunes regirá la obligación horaria para los jueces.

Textuales

“Estamos tratando de hacer un Poder Judicial para la gente, en donde los que más ganan y tienen mayores responsabilidades estén al servicio del pueblo en el horario que se dispone, es decir que den el ejemplo”.

“Sabemos que los jueces están cumpliendo, que están haciendo un gran esfuerzo. Queremos que la gente sepa que hemos hecho una norma no para comodidad de nosotros, sino en beneficio de la gente”.