La Selección Argentina dejó atrás la fecha FIFA disputada en Estados Unidos y ya se pone a punto para lo que será la Copa América. Sin embargo, Nicolás Tagliafico sorprendió en las últimas horas.

Mediante su cuenta de Twitch, el futbolista de Olympique de Lyon fue consultado sobre la nueva camiseta de la Albiceleste y dejó entrever que no es de su gusto.

"Las líneas son muy gruesas y el escudo está estampado", arrancó diciendo en Twitch, y luego siguió en esa sintonía.

El defensor se quejó en su cuenta de Twitch. Imagen de archivo.

"El número no está mal. El dorado le da un toque. Pero el corte de abajo no sé", agregó, y cerró con su sentencia final. "No me vuelven loco", aseguró Taglia. Y además también cuestionó la camiseta alternativa: "El azul está bueno, pero no me gustaron las franjas celestes y blancas".

De esta manera, el ex lateral izquierdo de Banfield e Independiente sorprendió a todos con su opinión sobre la flamante indumentaria del campeón del Mundo.