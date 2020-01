La cuestión de género será un eje de la nueva gestión del Conicet

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La discriminación a mujeres, su menor presencia en conferencias, el acoso y la poca representación en puestos directivos son algunas de las problemáticas de género dentro de la comunidad científica, evaluó la presidenta del Conicet, Ana María Franchi, quien resaltó que seguirá trabajando para abordar esas cuestiones.



Franchi, que preside la Red de Género, Ciencia y Tecnología, afirmó en una entrevista con Télam que si bien en el Conicet "la mayoría de investigadoras y becarias son mujeres, están subrepresentadas en los lugares de gestión".



"Soy la segunda mujer presidenta del Conicet en 62 años, y de ocho gerencias solo una es mujer", indicó la directiva.



Además, dijo que también existen cuestiones vinculadas con que las mujeres "no tienen las mismas posibilidades que un varón cuando encaran una carrera científica, y que siempre hay mucho esfuerzo de su parte".



"Las primeras científicas de renombre sacrificaron mucho su vida personal, por lo que hay que tener oportunidades y facilidades para que ahora no retrasen su carrera científica, por ejemplo al momento de la maternidad", ejemplificó.



En esa línea, dijo que hay muchas deudas pendientes como los jardines maternales y las licencias que a veces no son suficientes.



"También está la posibilidad de otorgar becas mas cortas, porque una mujer suele tener una carga familiar, que pueden ser los hijos o los padres", explicó Franchi.



La directiva del Conicet expresó que está demostrado que "se invita a menos mujeres a las conferencias, y por lo tanto son menos conocidas y sus carreras no avanzan igual que la de un varón".



Además de la problemática del acoso, Franchi sostuvo que "hay estudios que demuestran que las mujeres son menos citadas que los hombres en las investigaciones" y que "cuando una mujer manda un paper tardan más en evaluarlo".



"También hay un detalle, que hasta a mí a veces me pasa y se supone que tengo conciencia de género, y es que ves las iniciales en una investigación y pensás automáticamente que es un varón. Pero después de la conferencia o buscando la foto nos damos cuenta de que es una mujer", contó.



Por esas cuestiones, sostuvo que seguirá trabajando para resolver estos ejes, como lo hace desde 1986 y junto a un equipo con la red que preside.



Franchi mencionó también la necesidad de que exista un "compromiso de la comunidad científica para que no haya más discriminación de género".