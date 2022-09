¿Qué hacías antes? Es la sección que recorre el pasado de personas conocidas de San Juan. Por la sección pasaron locutores, periodistas, músicos, artistas, influencers, deportistas y hasta políticos. En esta oportunidad llega Raúl “Purruco” Antuña, actual director técnico de San Martín de San Juan.

Para conocer su historia, DIARIO HUARPE le pregunta a “Purruco” Antuña, ¿Qué hacías antes?

Su historia nunca estuvo separada de la pelota. Desde niño se recuerda jugando en la cancha. En la adolescencia destaca que estudiaba, pero siempre jugar al fútbol fue una prioridad. Los primeros pasos de Antuña fueron en la cantera de San Martín, que define como el club de sus amores, hasta que hizo su debut profesional.

Fue en 1991 cuando pisó por primera vez la cancha como profesional, su verdinegro le abría las puertas a un mundo que lo iba a mover por todo el globo. De San Juan pasó a Chile, España y Ecuador.

Cuenta que lo que el cariño de la gente dentro y fuera de la cancha fue uno de los tesoros invaluables para su carrera profesional. “Al fútbol siempre lo voy a elegir, es una profesión que tiene sus cosas buenas como sus momentos ingratos, pero nunca me arrepiento de haberlo elegido”, asegura.

Como futbolista, Antuña viajó por todo el país. Jugó en San Martín, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, San Martín de Mendoza, Instituto de Córdoba, Unión de Santa Fe, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Tiro de Salta. En este equipo empezó su etapa de director técnico.

Después de 20 años como jugador, “Purruco” empezó a dirigir. El hombre del campo de juego ahora seguía en la cancha, pero con desde otro lugar.

En 2011 inició esa etapa en Gimnasia y Tiro, pasó por Sportivo Del Bono, Peñarol de San Juan, Atlético Palmira, Unión de Villa Krause, Sportivo Desamparados, Juventud Unida de San Luis, y actualmente lo desempeña en San Martín de San Juan. El mismo equipo que le abrió un mundo de posibilidades.

Leal a los colores, “Purruco” guía al verdinegro en un presente prometedor.

Por último, sobre su futuro, Antuña cerró: “Me gustaría dar lo mejor en donde me toque jugar. Siempre aportando para la alegría del equipo y de la gente. Así como me buscó la dirigencia, espero que me toque donde me toque estar, quiero dar lo mejor”.