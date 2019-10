La defensa del ex ministro de Planificación pidió el cese de la prisión preventiva en Río Turbio

Hace 1 hora

La defensa del detenido ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, pidió hoy el cese de su prisión preventiva en la causa por Yacimientos Carboníferos Rio Turbio, de la que el 25 de octubre se cumplen dos años.



El planteo fue hecho ante el Tribunal Oral Federal 1 que resultó sorteado para intervenir en el futuro juicio oral por los hechos y deberá dictaminar el fiscal ante esa instancia Miguel Angel Osorio, informaron a Télam fuentes judiciales.



De Vido está además procesado con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción.



En el caso de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio, la causa fue enviada a juicio por el juez federal Luis Rodríguez y quedó sorteada en el TOF 1, aunque está pendiente de resolución en la Cámara Federal de Casación un conflicto de competencia con otro Tribunal Oral, el 7.



Mientras esto se resuelve, el TOF 1 debe decidir sobre la situación de De Vido, ya sea ordenar el cese de la prisión preventiva por haber transcurrido dos años sin condena o bien prorrogarla.



En la causa, De Vido está procesado por supuesta malversación de fondos por 26 mil millones de pesos que estaban destinados a reconvertir YCRT, según la acusación.



El Tribunal analizará la situación de De Vido porque "está próximo a vencer el término previsto por el artículo 1 de la ley 24.390", que determina que "la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años", informaron a Télam fuentes judiciales.



"No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado, ésta podrá prorrogarse un año más por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal de apelación que correspondiese para su debido contralor", dispone la norma.



La semana pasada el Tribunal pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que le envíe el expediente central del caso -bajo estudio en esa instancia por diferentes recursos-, para revisarlo.



De Vido está procesado en la causa y quedó preso el 25 de octubre de 2017, cuando se le quitaron los fueros en la Cámara de Diputados de la Nación.



El ex ministro también tiene prisión preventiva además en la causa por los cuadernos de la corrupción, y la sala I de la Cámara Federal rechazó concederle en este caso el arresto domiciliario.