La desgarradora confesión de Lourdes Fernández sobre la violencia que ejerció su ex

Lourdes Fernández está atravesando momentos muy difíciles después de que su ex pareja, Leandro García Gómez, fuera detenido, lo que la dejó enfrentada públicamente con su amiga y compañera de Bandana, Lissa Vera. Toda esta polémica envolvió el reciente regreso de la banda en un boliche de la costanera.

La cantante habló sobre su doloroso pasado y su relación, tanto con su ex como con Lissa, en diálogo con Fernanda Iglesias. Lourdes reconoció que está haciendo terapia para afrontar un proceso de sanación. Al reflexionar sobre su entorno, expresó que "Uno, a veces, no se da cuenta de lo que pasa alrededor, cree que está rodeada de buenas personas y no". Agregó que, en relación con los últimos acontecimientos, aprendió una lección personal: "En este último mes, aprendí a que me tengo que escuchar más, que soy vulnerable, no lo puedo todo y me puedo equivocar".

Lourdes Fernández reflexionó sobre su relación pasada y la separación. Contó que se separaron porque "No pudimos tolerar la toxicidad que había entre nosotros. El amor siempre fue genuino, pero bueno". En medio de la mediatización que tomó su caso, la artista reveló que en un momento se sintió culpable y "tonta".

Entre lágrimas, Lourdes relató el proceso de tener que recordar momentos difíciles, llamándolo revictimización: "Cuando tengo hablar de este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que yo no conté, se llama revictimización". Explicó que las discusiones escalaron: "En mi caso, fueron discusiones que se fueron a la m... Entonces no me siento víctima, me siento responsable". De hecho, confesó sentirse responsable por la situación legal de su ex: "Me siento culpable de que él esté preso ahora, no lo puedo evitar". Además, la artista explicó que nunca comprendió por qué García Gómez negaba que ella se encontrara en su departamento el día del escándalo.

Tomando distancia de los eventos, la cantante manifestó que vio señales de que la relación no iba a funcionar: "Hubieron cosas rarísimas. Hoy, tomando distancia, digo que esto no iba a funcionar". Expresó el impacto de sentirse vigilada por quien debería ser su protector: "Pasa el tiempo y empezás a sentir esa mirada fija y no lo podés creer. Es la persona que más te tiene que cuidar". Actualmente, Lourdes se encuentra confundida sobre lo que realmente sucedió, indicando: "No sé qué es verdad y que no, de lo que percibí". Esta confusión incluye la duda sobre el origen de la violencia y el control: "Si yo recibía golpes o yo lo provocaba o él me estaba tratando de controlar porque yo mezclaba pastillas y alcohol. Todavía no entiendo qué pasó". A pesar de todo, sentenció sobre García Gómez: "No tiene que estar preso, necesita ayuda igual que yo".

En cuanto al enfrentamiento con Lissa Vera, Lourdes Fernández reconoció que su compañera la salvó el día del escándalo, pero lamentó la falta de seguimiento posterior. La cantante declaró: "Sí, pero nunca me llamó para ver cómo estaba, dónde vivíamos, si estaba con él". Además, se quebró hasta las lágrimas al expresar que "En un principio, sentí una preocupación genuina de parte de ella, pero después no paró". A pesar de esto, insistió en su afecto por Lissa y sus intenciones: "Yo la amo y sé que su principal objetivo fue cuidarme".

Toda la polémica generada por Lissa, que se mostró en contra de las otras tres integrantes de Bandana, opacó el regreso de la banda, algo que le duele mucho a Lourdes. Ella sentenció que "Esperaba que esto me de alegría y se volvió violento en un punto". La artista también lanzó un comentario en referencia a su ex compañera, afirmando que "En mi familia, todos me cuidaron, pero nadie necesitó salir a decírselo a la prensa".