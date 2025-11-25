El devastador relato de la hija de Bruce Willis sobre la enfermedad de su padre

En las últimas horas, Rumer Willis, hija de la leyenda de Hollywood Bruce Willis, ofreció una ventana íntima al presente de su familia y compartió una reflexión que impactó a quienes siguen de cerca la salud del actor.

Desde hace tiempo, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad degenerativa para la cual no existe una cura conocida. Desde que se conoció el diagnóstico en 2023, la familia se ha mantenido unida, acompañándolo en todo momento.

Rumer, siempre activa en sus redes sociales, respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y, de forma inevitable, surgió la consulta sobre el estado de salud de su padre.

La actriz no esquivó la pregunta, aunque admitió que la respuesta es compleja. Primero reconoció que “siempre” le hacen “esa pregunta”. Luego explicó por qué responderla resulta tan difícil: “es difícil de responder porque, la verdad es que a nadie con DFT le va bien”.

Pese al dolor y la crudeza de la realidad, la hija del artista quiso transmitir un atisbo de esperanza dentro de esta situación. “Él está bien, teniendo en cuenta que padece demencia frontotemporal”, expresó.

La actriz también compartió cómo ella y su familia logran sostenerse en este tiempo de lucha. “La respuesta que daría es que estoy tan feliz y agradecida de poder seguir yendo a abrazarlo. Estoy tan agradecida de que cuando voy a su lado y lo abrazo, me reconozca o no, pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo de vuelta de él”, confesó.

Rumer admitió que Bruce ya no es el hombre que conoció en su infancia. Sin embargo, reveló que aún percibe algo esencial en él: “una chispa”. Esa pequeña luz le sirve de sostén emocional. “Me hace feliz ver esa chispa en él y de que pueda sentir el amor que le doy. Eso me hace sentir muy bien”, concluyó.