La directora del FMI felicitó a Fernández y dijo que "espera colaborar"

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, felicitó este lunes al presidente electo Alberto Fernández por su triunfo electoral. Además, le manifestó la voluntad del organismo de "colaborar con su administración para enfrentar los desafíos económicos de Argentina".

Congratulations to President-elect @alferdez on his election! We look forward to engaging with his administration to tackle #Argentina’s economic challenges and promote inclusive and sustainable growth that benefits all Argentines.