La dura carta pública de los padres de Ayelén Castro a un año de su muerte

Hace exactamente un año, Ayelén Castro, de 23 años, se disponía a volver en motocicleta a su casa en Pocito en horas del mediodía. Y como sucede en las tragedias, el destino cambió su rumbo y el de toda su familia: ese mismo día, y según consta en la acusación y relato judicial, fue atropellada desde atrás por Adolfo Kappes, de 60 años, a bordo de una camioneta minutos después de ese fatídico día.

Castro conducía su motocicleta Motomel 200cc por Calle 12 hacia el este. Al llegar a calle Mendoza, puso el guiñe para ingresar a su casa cuando, según consta en el relato judicial, fue embestida por Kappes que iba en su camioneta Renault Kangoo. Aparentemente, habría intentado rebasar a otro vehículo y se encontró en el camino con Castro. Una de las pericias arrojó que el mecánico condenado conducía a 94 kilómetros por hora, una velocidad mayor a la permitida.

Adolfo Kappes, en su juicio. Foto: DIARIO HUARPE

Por el hecho, el pasado 14 de marzo, Kappes fue sentenciado a tres años de prisión condicional (no irá a la cárcel) y ocho años de inhabilitación para manejar. Pero el pasado 20 de mayo, el condenado impugnó la sentencia para reducir su pena.

Invadidos por el dolor y la indignación, los padres de Ayelén, Marcelo Castro y Mariela Quevedo, escribieron una carta para su hija, en el primer y doloroso año de su partida.

La carta

“Hoy hace 1 año que nuestras vidas cambiaron para siempre. Un día como hoy, 30 de junio, Kappe (Adolfo) te arrebató la vida por imprudencia y por la velocidad que conducía. No vio que pusiste el guiñe para entrar a la casa y por sobrepasar otro auto te chocó en el carril contrario que ni siquiera se ve en el video de la cámara que atinó a frenar, que si lo hubiera hecho tal vez te hubiera hecho caer y no arrebatarte la vida. Y para colmo pide volver a conducir antes del tiempo que le dieron para destruir otra familia porque no tiene conciencia del dolor que nos causó. Él sigue su vida como si nada con su familia, su taller.

Para nosotros la vida ya no tiene sentido sin vos Aye. No puedo creer que no estés, no lo puedo aceptar, a veces pienso que es una pesadilla que quisiera despertar como cuesta seguir la vida sin vos. Levantarme en las mañanas y pensar en otro día más sin vos para nosotros. Ya no hay fiestas ni cumpleaños que podamos disfrutar porque faltás vos. Se siente tanto tu ausencia, la que conversaba con todos y se sacaba fotos, te arrebataron la vida que tanto te gustaba, disfrutar salidas con tus amigas, trabajar, ir al gimnasio, salir a andar en bici, juntarte con la familia y de ser madrina. Ibas a tener tu primer ahijado y a nosotros nos quitó el poder de verte, abrazarte, darte un beso, escuchar tu voz… Ahora tenemos ir a visitarte al cementerio.

Abrir tu pieza, ver tu cama vacía, tus cosas, tu ropa es un dolor tan grande… Te extraño, tanto que injusta, es la vida que nunca imaginé que te fueras antes que yo. Dejaste un gran vacío en nosotros que no hay plata ni todo el oro del mundo que alivie este dolor. Fueron 23 años compartidos, vividos, tratando de darte lo mejor. Fueron 23 años cuidándote para que otro te quite la vida así. No hay un día que no te piense, que no me acuerde de vos… Siempre estás presente. Vamos donde vamos, nos acompañás.

Descansa en paz mi niña hermosa. Que cuando me toque ir, lo primero que haré es abrazarte y no soltarte más”.

Los padres de Ayelén Castro. Foto: DIARIO HUARPE