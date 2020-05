La encerró un camión y terminó con su auto colgando de un puente de Circunvalación

Una mujer terminó este miércoles con su auto colgando en el puente de calle Urquiza, en el anillo interno de la Avenida de Circunvalación, tras ser encerrada por un camión.

El hecho ocurrió en en Trinidad, cerca de las 9:50, cuando Daniela F. subió a la Circunvalación desde calle España para dirigirse hacia Marquesado, en Rivadavia, para entregar unas tortas de su propio negocio de repostería.

"Fue una desgracia con suerte. Estaba subiendo y de pronto apareció un camión que me encerró, me asusté y terminé chocando, y el auto me quedó colgado", dijo Daniela a DIARIO HUARPE.

Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

La mujer circulaba sola y contó que no le quedó otra opción que esquivar al camión que se le acopló en el costado derecho de la calzada.

La reacción derivó en que su auto un Volkswagen Suran blanco impactara contra el guardarraíl. Por el choque la patente se desprendió del vehículo y quedó aprisionada.

Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

Tras ese impacto, el Suran se desplazó marcha atrás y quedó colgando del puente de calle Urquiza al sur. Al lugar llegaron efectivos policiales que circulaban la zona y dieron intervención a la Comisaría 3ª que redujo la tránsito en el lugar.

Por el estado de nerviosismo de Daniela, fue asistida por una ambulancia del SMI. Al lugar llegaron sus familiares que llamaron a la grúa para que retiraran el auto del guardarraíl.