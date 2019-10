La escritora Selva Almada fue distinguida en el Senado "por su labor literaria comprometida"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La escritora, narradora y poetisa Selva Almada fue distinguida hoy con el premio "Juana Azurduy de Padilla", que otorga el Congreso, por "su labor literaria comprometida con la visibilización y la denuncia de las violencias a las que son sometidos niños, niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país". En una ceremonia realizada en el salón Eva Perón, la senadora nacional entrerriana Sigrid Kunath entregó la distinción y señaló que se trataba de un reconocimiento a "una entrerriana contemporánea, cuya obra es reconocida en el pago chico, en nuestro país y en el mundo, a través de la traducción de varios de sus libros al francés, holandés, italiano y portugués". En ese marco, Almada agradeció el premio y aseveró que “no le podemos pedir a la literatura que cambie el mundo pero todos recordaremos un poema, un libro, un fragmento que nos ayudó a entender y ver el mundo de otra manera”. “A mi los libros me mostraron que no había una sola manera de percibir las cosas. No escribo para que mis textos transformen a nadie pero seguro que cada vez que escribo se produce una transformación en mí”, aseguró. Kunath enfatizó además que “Selva con su escritura nos sacude, nos conecta con el paisaje litoraleño, con las siestas, el aroma a las moras, nos transporta a lugares, plenos de contenidos. Tal vez a muchos a nuestra niñez y nuestra adolescencia". Almada (Entre Ríos, 1973) es autora de títulos como "Chicas muertas", "Ladrilleros", "El desapego es una manera de querernos" y "Una chica de provincia", entre otros.