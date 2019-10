La ex embajadora Alicia Castro será funcionaria del nuevo Gobierno de Tierra del Fuego

La ex embajadora argentina ante Venezuela y el Reino Unido durante el kirchnerismo, Alicia Castro, ocupará un cargo en el próximo gobierno de Tierra del Fuego, según anunció el propio gobernador electo fueguino, Gustavo Melella.



El actual intendente de la ciudad de Río Grande, que desde el 17 de diciembre reemplazará en el cargo a la actual gobernadora Rosana Bertone, anticipó el nombramiento durante una disertación llamada "Sueños y desafíos para un nuevo tiempo en Tierra del Fuego", en la que Castro participó como oradora.



Si bien Melella no especificó la función que cumplirá la ex diputada, sostuvo que "Alicia forma parte de un equipo de trabajo que se está armando, pensando en esta gran provincia amplia con todos sus límites, incluyendo la Antártida e Islas del Atlántico Sur", señaló en la apertura del encuentro.



Una posibilidad es que Castro ocupe la actual secretaría de Estado para la Cuestión Malvinas, actualmente a cargo del ex embajador Jorge Argüello, aunque el mandatario electo aún no confirmó si mantendrá ese organismo o lo reformulará junto con otras áreas.



"Vamos a tener una política fuerte en materia de soberanía sobre las Islas Malvinas y la Antártida. Es la mirada que siempre hemos tenido y que vamos a seguir manteniendo en nuestro gobierno. No es solo una posición ideológica, sino parte de la defensa de nuestros límites territoriales", explicó Melella en dialogo con la prensa local.



En esa línea, definió como "un orgullo" que Castro sea parte del próximo gabinete, y la catalogó como "una de las grandes dirigentes y referentes del gobierno nacional y popular de Néstor y Cristina (Kirchner)".



Melella es un radical K presidente de Forja, el partido con el que se impuso a Bertone en las elecciones provinciales de junio de este año.