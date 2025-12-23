La familia de Fernando Báez Sosa manifestó su apoyo y alegría por la reciente confirmación pública de la relación entre Julieta Rossi y Agustín Monzón, luego de que la joven blanqueara su noviazgo en un multitudinario evento en Buenos Aires.

El anuncio se produjo durante el festival Párense de Manos, cuando Monzón, tras concluir un combate en el ring, pidió públicamente a Rossi que fuera su novia frente a miles de espectadores, sellando el momento con un beso que fue ovacionado por el público.

Este gesto público llegó a oídos de los padres de Fernando, con quienes Julieta había mantenido siempre un vínculo cercano tras el brutal asesinato de su hijo en Villa Gesell. La familia Báez Sosa recibió la noticia con emoción y expresó su apoyo a la joven en este nuevo capítulo de su vida.

Tras años de duelo y de mantener un perfil bajo respecto a su vida personal, Rossi había optado por reconstruir su camino emocional y profesional, dedicándose a la danza y evitando la exposición mediática constante. La confirmación de su relación con Monzón representa una etapa de apertura y acompañamiento afectivo que fue bien recibida por quienes acompañaron la causa y el recuerdo de Fernando.

La reacción positiva de la familia se interpreta como un gesto de empatía y contención, que pone de manifiesto la importancia de la red de apoyo en procesos de duelo prolongado. Para quienes estuvieron cerca del caso, la adhesión familiar al nuevo vínculo refleja una transición hacia la aceptación y el acompañamiento de la felicidad de una persona que compartió un vínculo profundo con su hijo.

Este episodio marca un hecho relevante en la esfera afectiva y social que rodea la historia de Fernando Báez Sosa y Julieta Rossi, mientras ambos continúan sus vidas con miradas puestas en el futuro.