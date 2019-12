La Federación Internacional de Hockey (FIH) cambiará su método de clasificación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Federación Internacional de Hockey (FIH) aprobó hoy un nuevo sistema para elaborar su clasificación mundial de seleccionados, en el cual otorgará puntos por partido, en lugar de por torneo, y según la importancia de cada competición.



Este nuevo sistema regirá desde el próximo 1 de enero y reemplazará al que se empleaba desde 2003, aunque la FIH dejó en claro que este cambio no afectará a las actuales posiciones de la clasificación.



En el nuevo sistema cuando dos seleccionados jueguen entre sí, el que gane sumará los mismos puntos que se restará al que pierda. Los equipos ganarán más puntos por superar a rivales que están por encima de ellos y cederán puntuación si pierden con equipos peor ubicados.



En caso de empate, el equipo peor clasificado ganará una pequeña cantidad de puntos, los mismos que perderá el que ocupe mejor posición en el escalafón, señaló EFE.



El número de puntos en juego dependerá, además del resultado del partido, de la importancia del torneo y de la diferencia relativa entre ambos rivales antes del encuentro.



El anterior sistema, explicó la FIH en un comunicado, solo permitía a las federaciones ganar puntos dos o tres veces al año, pero no permitía calcular el nivel relativo de cada continente porque el 60 por ciento de los partidos internacionales no puntuaban para la clasificación.



Actualmente Australia y Holanda encabezan las clasificaciones masculina y femenina, respectivamente, en tanto que Argentina esta en el cuarto puesto en el ranking de hombres, con Los Leones, y en mujeres, Las Leonas, están el tercer lugar.