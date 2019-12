La Feria del Libro Feminista redobla su apuesta en una segunda edición

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Tras una primera edición que superó expectativas, la Feria del Libro Feminista (FilFem) redobla su apuesta el próximo domingo, en un centro cultural de la ciudad de Buenos Aires donde concentrará textos teóricos, manifiestos y literaturas escritas desde la diversidad del movimiento feminista.



La feria que se instalará en el centro Santos Dumont 4040 reunirá además a referentes de género, como la historiadora y la académica Dora Barrancos, y a más de 70 editoriales, librerías, ilustración, revistas y fanzines, que ofrecerán sus catálogos en clave feminista: títulos que abordan la temática, pero sobre todo, trazan una perspectiva, un modo de mirar.



Como novedad, este año se sumará un espacio infantil organizado por el sello Pequeño Editor.



En simultáneo a la feria de libros, que ocupará la planta baja del centro cultural del barrio porteño de Chacarita, habrá lecturas en vivo y paneles, en los que participarán Nora Cortiñas, Eli Gómez Alcorta, Estefanía Pozzo, Liliana Hendel, SaSa Testa, Lux Moreno, Alan Otto Prieto, Ileana Arduino, o Lucho Fabbri.



Algunas de las editoriales que participarán en esta segunda edición son Milena Caserola, Eterna Cadencia, Las Juanas, Adriana Hidalgo, Marea, Rosa Iceberg, Tanta ceniza, Gog & Magog, Prometeo, La Coop, Planeta, Sudestada y Gerbera Ediciones.



En su primera edición, la FilFem sorprendió con una jornada a tope que superó las expectativas de los organizadores y desde entonces, el proyecto anduvo circulando, en fragmentos representativos, como en "La asamblea de las mujeres" que en marzo último tomó el Teatro Cervantes; el Mercado de Industrias Creativas Argentinas (MICA).



También se vio reflejado en el primer encuentro nacional de "Escritorxs, mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries" que se realizó en la Universidad Nacional de General Sarmiento.



Aimé Correa, una de las organizadores del colectivo feminista que motoriza la feria, aseguró a Télam que el objetivo de la FilFem no es comercial sino "político", en el "sentido de transformación de la realidad".



- Télam: ¿Cómo fue pensada esta segunda edición?



- Aimé Correa: La primera nos desbordó. Si bien teníamos expectativas, la cantidad de gente que fue, la devolución de les feriantes, la locura que estábamos viviendo nos impactó muchísimo. Para esta segunda edición queríamos crecer, pero crecer no en un sentido cuantitativo únicamente, queríamos crecer como proyecto. Delimitamos aún más nuestra temática, porque es nuestro aporte, nuestro sello.



- T: ¿Qué significa?



- A.C: Habrá libros, ilustraciones y fanzines que aborden el feminismo. Obviamente entendido desde una concepción amplia y que incluya todas las miradas: desde teoría política, hasta poesía y literatura, pasando por literatura infantil y expresiones artísticas. Todo, todas las miradas. Nuestro objetivo es político, no comercial. Dar un espacio a quienes se dedican a la industria del libro pero que quedan por fuera del circuito comercial estándar.



- T: ¿Cuál es el escenario editorial con perspectiva feminista y con temática vinculada a igualdad y derechos?



- A.C: ¡Es inabordable! Hay un mundo que incluso para nosotras que nos gusta leer sobre el tema es inmenso. Quizás el ejemplo más gráfico es cuando pensás la literatura infantil. Ahí une podría pensar ¿literatura infantil feminista? Y sí, porque no es teoría política en clave infantil, si no un mundo de la niñez pensado en libertad, sin estereotipos, con amor y felicidad de lo gustos y los intereses de cada pequeño. Los libros nos acompañan toda nuestra vida y para cada etapa y para cada realidad hay un libro desde el feminismo: niñez, adolescencia, maternidad, vejez pero también sexualidad, política, cultura, arte, deporte.



- T: ¿Cómo leer la producción de literatura y textos feministas, sin caer en el lugar común que asocia este crecimiento con un "fenómeno"?



- A.C: Asociar este crecimiento con un fenómeno es lo mismo que pensar el feminismo como una moda. Simplemente es un mito que desconoce las décadas y siglos de desarrollo de las mujeres e identidades feminizadas en el mundo de las letras. Lo que sí creemos que pasa es que ahora se torna popular, en el sentido de accesible para muchos. Acá también nos animamos a jugar un rol político: visibilizar a nuestras escritoras, poetisas, artistas. Las letras no fueron ni son propiedad de los varones, muestran, inspiran y analizan realidades de las más diversas.