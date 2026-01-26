La fiesta de Albardón convocó a una multitud de vecinos y visitantes en el Parque Latinoamericano. El evento se consolidó como una de las celebraciones culturales más importantes del departamento. Los sanjuaninos disfrutaron de un espectáculo artístico de primer nivel, de identidad y encuentro familiar.

Los sanjuaninos y turistas acompañaron en una gran noche en Albardón.

La propuesta contó con la participación de destacados artistas locales, provinciales y nacionales, encabezados por Axel, quien brindó un show cargado de emoción y ovaciones. También subieron al escenario Omega, Pijama, Javier Acuña, Los Cantares del Alba, Los Heber, Negro Valdez y el tenor Ricardo Elizondo, ofreciendo una variada grilla musical que recorrió distintos géneros y estilos.

Axel fue el plato fuerte de la noche.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la gran apertura coreográfica, titulada “Yo, Albardón (Soy mis calles, soy mi ruta)”, una puesta en escena que resaltó la identidad, la historia y el sentido de pertenencia del pueblo albardonero, con una fuerte impronta artística y emotiva.

Además del espectáculo musical, el público pudo recorrer la Feria de Artesanos, disfrutar de comidas típicas y del patio gastronómico, espacios que completaron la experiencia y permitieron a las familias compartir una velada diferente, apoyando al mismo tiempo a emprendedores y productores locales.

La multitudinaria convocatoria y el entusiasmo del público confirmaron el éxito de la Fiesta de Albardón, que volvió a demostrar que la cultura, la música y las tradiciones son pilares fundamentales para fortalecer la identidad y el encuentro comunitario.