La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ha intensificado su postura respecto a la Ley de Glaciares (26.639), buscando despejar dudas sobre el impacto de la actividad en los recursos hídricos.

En medio de un debate que lleva 15 años, el sector sostiene que las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo en diciembre no representan un retroceso ambiental, sino una búsqueda de definiciones técnicas precisas para evitar la "inseguridad jurídica".

La entidad reafirmó mediante un comunicado: “nuestro compromiso con la protección de glaciares y ambiente periglacial que cumpla función hídrica relevante”. Según la cámara, la minería se desarrolla de forma sustentable, generando empleo sin arriesgar el agua de las comunidades.

Para fundamentar esto, señalaron que el sector representa “una fracción muy pequeña del consumo hídrico total”, ocupando apenas el 1% del recurso en sus zonas de operación, frente al 93% destinado a la agricultura y el 7% de las industrias en su conjunto.

Sobre el uso interno, CAEM destacó que “la mayor parte del agua que se emplea se reutiliza”, con circuitos cerrados que recirculan entre el 70% y el 90% del insumo. Aseguran que “la minería puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas” gracias a la ingeniería y el monitoreo permanente.

Desde el punto de vista legal, la industria opera bajo la Ley 24.585, que exige informes de impacto ambiental actualizados cada dos años y auditados por autoridades y comunidades. Además, se aplican estándares internacionales como HMS/TSM, ICMM, ISO e IRMA para sumar capas de control y eficiencia.

El foco del conflicto radica en la definición de ambiente periglacial. La CAEM considera “necesario aclarar técnicamente, especialmente sobre las zonas periglaciares” para no confundir crioformas sin relevancia hídrica con áreas estratégicas, lo que podría derivar en “restricciones innecesarias sin mejorar la protección real”.

Para los directivos, la redacción actual es demasiado amplia e incluye elementos que no aportan al ciclo hídrico, dificultando la planificación de inversiones a largo plazo.