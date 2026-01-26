En una audiencia de formalización realizada este lunes, la Justicia imputó a Jonathan Omar Cortez por el delito de homicidio culposo agravado. El hombre de 39 años, chofer de la línea 407 de la empresa Transporte Público Albardón S.R.L., es investigado por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor tras un choque fatal en el barrio Frondizi, Santa Lucía.

El magistrado determinó que el acusado quede en libertad durante el plazo de investigación de un año, mientras se esperan los resultados del dosaje correspondiente.

La tragedia sucedió el pasado viernes 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 18:15, en el cruce de las calles Saúl Quiroga y Jorge Darío Bence,. En ese punto, el colectivo que circulaba de sur a norte fue colisionado en su lateral derecho por una motocicleta Gilera VC 200 cc que se desplazaba de este a oeste.

El motociclista, identificado como Leandro Lucas González de 37 años, terminó debajo de la unidad de la Red Tulum y sufrió heridas gravísimas en su cabeza. A pesar de ser trasladado con vida al Hospital Rawson, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos más tarde.