Un hombre fue asesinado a tiros por el novio de su ex pareja en una estación de servicio

Un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en el pecho la noche del domado en una estación de servicio de Zárate, en un crimen que se habría originado en una discusión por celos con el nuevo pareja de su ex mujer. El hecho, ocurrido frente a su hija adolescente y otros jóvenes, conmocionó a la comunidad y culminó este lunes con la detención del principal sospechoso.

El episodio se desató cerca de las 23:00 en la estación de servicio ubicada en Lavalle y Teodoro Fels. Según la investigación, un grupo de adolescentes regresaba de un viaje y varios adultos los esperaban para retirarlos. Entre ellos se encontraron, sin previo aviso, Leonel Ezequiel Martínez (32), padre de una de las jóvenes, y Alexis Damián Lumbrera (24), quien llegó acompañando a la madre de la adolescente, expareja de la víctima.

La discusión, el disparo y la fuga

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa consultadas por Infobae, una violenta discusión – que trascendió estar motivada por celos – escaló rápidamente entre ambos hombres. En un momento, Lumbrera habría sacado un arma de fuego y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Martínez, mientras que otro dio en el techo de un vehículo Chevrolet Corsa que estaba en el lugar.

Tras el ataque, el agresor huyó a pie, dejando a la víctima tendida y gravemente herida en el piso. Testigos del hecho, entre ellos la propia hija de Martínez, realizaron maniobras de reanimación (RCP) por más de 20 minutos hasta la llegada de una ambulancia. Leonel Martínez fue trasladado en estado crítico al Hospital Virgen del Carmen, pero falleció durante el trayecto.

La detención y las acusaciones

Luego de 12 horas prófugo, Lumbrera fue detenido este lunes por la mañana en el barrio Santa Lucía de Campana, en un operativo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana. El sospechoso, quien según trascendidos tendría antecedentes por violencia de género, fue puesto a disposición de la fiscal Irene Molinari, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8, que investiga el homicidio.

El caso dio un giro emotivo y accusatorio cuando Marisa, madre de la víctima, se dirigió a los medios. Entre lágrimas, responsabilizó directamente a su exnuera y pidió justicia: “Ella llevó al asesino hasta el lugar donde estaba mi hijo… Solamente pido justicia por mi hijo”, declaró al canal TN, y agregó que la mujer había amenazado previamente a su hijo de muerte.