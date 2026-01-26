De Zonda al camino a Chile: el mapa de las rutas donde trabajan los equipos de la provincia

El Gobierno de San Juan, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), mantiene un operativo intensivo en múltiples puntos de la provincia para reparar y restablecer la transitabilidad de rutas y caminos afectados por el temporal del pasado fin de semana. La labor, que se extiende desde la noche del viernes, involucra maquinaria pesada y un trabajo articulado con municipios y delegaciones departamentales para atender los daños más urgentes.

Según informó el ingeniero Juan Paez, subdirector de la DPV, los trabajos se han concentrado en los departamentos más impactados por las lluvias y crecientes. En Zonda, las tareas se desarrollaron desde el viernes por la noche hasta el mediodía del sábado sobre la ruta provincial Nº 12, específicamente en el tramo comprendido entre el Jardín de los Poetas y calle Las Moras, uno de los sectores más comprometidos. Para ello, se desplegaron cargadoras, motoniveladoras y retroexcavadoras, con el apoyo de equipos de la Municipalidad local.

La intervención también fue significativa en Iglesia. Allí, se actuó en Bauchazeta debido a una importante creciente, con trabajos que se extendieron durante la noche del sábado. Asimismo, se intervino en un tramo crítico de la ruta nacional Nº 430, entre Rodeo y Angualasto, donde el personal de la Delegación de Iglesia trabajó durante toda la noche para despejar la vía.

Atención en múltiples frentes y un incidente estructural

El operativo abarcó otros departamentos con diversas problemáticas:

En Ullum, se trabajó en el badén de La Toma y en el badén de la Travesía.

En el Camino a Chile, también en Ullum, se coordinó un auxilio con la Delegación de Iglesia para asistir a tres familias que quedaron varadas a causa de una creciente.

En Jáchal, los esfuerzos se focalizaron en Huerta de Huachi y en la Cuesta de Huaco, con tareas que continuaron durante la noche del sábado y parte del domingo.

Uno de los incidentes más relevantes se registró en Ullum, sobre la ruta nacional Nº 436 (camino a Calingasta). En el derivador Calingasta-Iglesia se detectó el descalce de un ala de un puente, metros antes del empalme. Aunque la estructura no sufrió daños, fue necesario realizar movimientos de suelo para recuperar el ancho total de la calzada. Los trabajos, iniciados el viernes al mediodía, continuaron ininterrumpidamente hasta la madrugada del domingo, logrando habilitar el paso alrededor de las 7:00 horas.

Balance y trabajo continuo

En líneas generales, se han realizado intervenciones en la mayoría de los departamentos afectados por el temporal. Según el reporte oficial, en Valle Fértil, Sarmiento y Calingasta no se registraron lluvias ni daños significativos. Los trabajos continúan actualmente en las zonas serranas de Riveros, Elizondo y Chávez.

Desde el Gobierno provincial se destacó el trabajo sostenido de los equipos técnicos y operativos, así como la articulación permanente con municipios y delegaciones, con el objetivo primordial de garantizar la seguridad y la conectividad de todos los sanjuaninos mientras se normaliza la situación de la red vial tras las adversidades climáticas.