Provinciales > Advertencia del SMN
Alerta naranja por tormentas y granizo en San Juan para este lunes
POR REDACCIÓN
Nueve departamentos de San Juan se encuentran bajo alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la jornada de este lunes. El organismo anticipó que, durante la tarde y la noche, se registrarán tormentas fuertes acompañadas de posible caída de granizo y una actividad eléctrica intensa en la región.
Las zonas afectadas comprenden los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, junto con las áreas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.
De acuerdo al informe oficial, se prevé una precipitación abundante en periodos cortos y ráfagas de viento que, en algunos casos, podrían superar los 31 km/h. Estos fenómenos climáticos adversos impactarán en una gran extensión del territorio nacional a lo largo de todo el día.