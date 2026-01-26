Nueve departamentos de San Juan se encuentran bajo alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la jornada de este lunes. El organismo anticipó que, durante la tarde y la noche, se registrarán tormentas fuertes acompañadas de posible caída de granizo y una actividad eléctrica intensa en la región.

Las zonas afectadas comprenden los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, junto con las áreas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

De acuerdo al informe oficial, se prevé una precipitación abundante en periodos cortos y ráfagas de viento que, en algunos casos, podrían superar los 31 km/h. Estos fenómenos climáticos adversos impactarán en una gran extensión del territorio nacional a lo largo de todo el día.