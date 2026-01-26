El Gobierno nacional confirmó este lunes que el proyecto de Ley Penal Juvenil será incorporado al temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo lunes de febrero.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión de la mesa política del Ejecutivo liderado por Javier Milei. En dicho encuentro participaron Karina Milei (secretaria general de Presidencia), Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Patricia Bullrich (senadora), Santiago Caputo (asesor) e Ignacio Devitt (secretario de Asuntos Estratégicos).

La iniciativa busca reformar el Código Penal para reducir la edad de imputabilidad, un objetivo que el oficialismo ha impulsado con fuerza recientemente tras diversos hechos de inseguridad.

Al referirse al homicidio de Gustavo Javier Pairó en José C. Paz, donde participó un adolescente de 13 años, Patricia Bullrich declaró: “13 y 18 años: motochorros asesinos. Uno quedará preso. El menor, probablemente libre. El nuevo Código Penal y la Ley Penal Juvenil vienen a terminar con esta locura”.

Asimismo, la senadora vinculó la necesidad de la ley con el asesinato de Jeremías Monzón y criticó la parálisis legislativa previa: “Estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”.

Además de la reforma penal, el temario para las sesiones de febrero prevé el tratamiento de la reforma laboral, la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.