La FIFA rechazó las apelaciones de Argentina y Brasil y el partido suspendido de Eliminatorias deberá jugarse igual

La Federación Internacional de Fútbol Asociación​ ​(FIFA) comunicó, durante la mañana de este lunes, el rechazo de las apelaciones que hicieron Argentina y Brasil sobre la decisión del organismo internacional de que el partido suspendido entre ambas selecciones se juegue de igual manera. Mientras que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya había apelado el fallo directamente a FIFA, el segundo paso para evitar disputar el encuentro será llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), un ente internacional que se encarga de resolver las disputas deportivas a través del arbitraje.

Esta situación se da en el contexto de la suspensión del partido de Argentina vs Brasil, por la novena fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La AFA resolvió llevar al TAS la decisión de FIFA de volver a jugar el partido, debido a que consideran que es hacer jugar a la Selección Argentina con Brasil no tiene ningún fin deportivo, dado que las Eliminatorias ya terminaron y ambos equipos clasificaron con varias fechas de antelación. Por este motivo, los puntos que se juegan de ese partido no tienen ningún tipo de peso decisivo.

Luego de rechazar la apelación de ambas selecciones, la FIFA dispuso que el partido, que fue interrumpido por autoridades brasileñas el pasado 5 de septiembre, sea jugado de igual manera antes de que se juegue la Copa del Mundo Qatar 2022. Además, decidió sancionar a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por 250.000 francos (misma cantidad en dólares) y a la Selección Argentina por 100.000 francos.

De esta manera, el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia advirtió que llevará la situación hasta las últimas consecuencias. La AFA llevará la discusión al TAS, para que sea este organismo internacional quien de la última palabra respecto a este Argentina vs Brasil. Por lo pronto, si la entidad internacional falla a favor de la FIFA y decide que el partido se juegue igualmente, la idea es que se dispute en Melbourne, Australia, el próximo 11 de junio.

El escándalo del Argentina- Brasil de las Eliminatorias

Después de haber salido campeón de la Copa América 2021, la Selección Argentina volvía a enfrentarse, el pasado 5 de septiembre del 2021, a Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022. Por este motivo, el cuerpo técnico argentino convocó a sus jugadores, entre ellos, algunos que jugaban en la Premier Leaugue inglesa: Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovanni Lo Celso.

Hasta ahí todo era normal, pero la posición de los clubes ingleses se endurecería. En aquel momento, la situación de Covid- 19 había comenzado a agudizarse en Inglaterra y las autoridades decidieron que, si los jugadores salían del país, a su regreso debían hacer 10 días de cuarentena. Debido a esto, muchos equipos de la liga inglesa no querían ceder a sus integrantes que debían disputar las eliminatorias sudamericanas. La disposición no solo afectó a los argentinos, sino también al resto de las selecciones. Brasil, por ejemplo, perdía a nueve de sus integrantes: Alisson y Ederson, Thiago Silva, Fabinho y Fre, Raphinha, Roberto Firmino, Gabriel Jesús y Richarlison.

A pesar de no tener el permiso de sus clubes, los jugadores argentinos decidieron viajar y enfrentar las consecuencias de ello. La Selección Argentina ganó su primera fecha ante Venezuela por 3 a 1 sin ningún problema, hasta que tocó jugar ante Brasil en Brasil.

Aquel 5 de septiembre el partido arrancó con total normalidad, pero a los cinco minutos del primer tiempo ingresó al campo de juego personal de Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), un organismo regulador autónomo de la ciudad São Paulo, decidido a interrumpir el partido. La justificación era que los jugadores argentinos Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovanni Lo Celso ingresaron a Brasil de manera irregular, ya que al llegar de Inglaterra debían hacer cuarentena.

Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en los primeros momentos de la invasión de Anvisa al campo de juego. Foto: Gentileza.

Así, el partido fue suspendido y la FIFA decidió, el pasado 14 de febrero, comunicó que sancionaría con dos fechas sin jugar a los integrantes de la Selección Argentina anteriormente nombrados. Además, se jugaría de nuevo el partido y hubo castigos económicos por 500.000 francos a CBF y 250.000 a la Selección Argentina.

La apelación de ambas selecciones solo logró disminuir la pena monetaria, pero la FIFA quiere que el partido se juegue igual. Ahora, resta conocer qué dirá el TAS ante la decisión de Gianni Infantino y compañía.