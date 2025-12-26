Durante los saludos de Navidad del miércoles 24 de diciembre, Wanda Nara protagonizó un traspié digital al compartir una imagen que debió eliminar por pedido de las autoridades de Telefe.

En la historia de Instagram, la conductora escribió “My team” y “Los mejores” sobre una fotografía junto al equipo del reality, pero el posteo terminó por confirmar la incorporación de Rusherking al repechaje de MasterChef Celebrity. El cantante se suma al certamen culinario en lugar de un participante eliminado que optó por no regresar a la competencia.

Publicidad

La publicación, que apenas permaneció visible durante una hora, fue interpretada como un gesto hacia la China Suárez, quien fue pareja del músico entre 2022 y 2023.

La relación entre el artista de 25 años y la actriz de 33 años finalizó en su momento por diferencias sobre proyectos futuros, específicamente respecto a la paternidad. Mientras este contenido generaba impacto en redes, Wanda se encontraba en Punta del Este iniciando sus festejos familiares lejos de sus hijas.