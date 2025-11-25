La gravísima acusación de Estefi Berardi tras ser echada del VIP de Bandana

El episodio que involucró a Estefi Berardi y Pampito en el boliche Moscú, durante el show por los 25 años de Bandana, ha sumado un nuevo capítulo de polémica. Luego de que se hiciera público que ambos conductores fueron retirados de un palco VIP al que habían accedido sin autorización, la panelista decidió usar sus redes sociales para ofrecer su perspectiva sobre lo ocurrido.

Pampito, su compañero de Puro Show, había compartido previamente cómo vivieron ese momento de tensión. Según su explicación, el espacio al que accedieron no era un sector libre, sino un palco contratado por una persona que había pagado y que había elegido a quién invitar. Él reconoció que su presencia allí no correspondía, sosteniendo: "No sabemos quién nos mandó a echar, pero bueno, tenían razón. Nosotros no habíamos puesto un peso". La reflexión del conductor buscó calmar la situación, señalando que no se trató de un malentendido, sino de un error de su parte.

Estefi Berardi, sin embargo, no quiso dejar la situación sin comentarios. Al citar en X la nota que PRONTO había publicado, la modelo sumó especulaciones al escribir una frase que rápidamente aumentó la tensión: "Yo ya sé quién fue que nos mandó a echar. Si lo digo explota todo".